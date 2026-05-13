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「陶朱隱園」單價跌破300萬元 神秘劉姓富豪買3樓戶

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
陶朱隱園。記者朱曼寧／攝影
陶朱隱園。記者朱曼寧／攝影

北市信義計畫區「陶朱隱園」再見成交！據最新實價登錄，去年8月成交3樓戶，總價7.5億元，坪數共346.92坪，扣除車位後，每坪成交單價約242萬元，為該案歷史最低單價。

進一步查詢謄本，買方為劉姓自然人，產權登記日期為今年4月30日，另，此次「陶朱隱園」交易雖然為低樓層戶，卻與去年底成交的17樓戶別、每坪約346萬元相較，足足少了100萬元。

「陶朱隱園」因特殊工法，且以「垂直森林」為核心概念，耗時多年打造超過2,000坪的生態庭園，豪宅內甚至還有瀑布、中型樹木等，宛如一座城市叢林，過去也曾喊過開價每坪600萬元以上，不過如今低樓層單價不到300萬元，也看見賣方願意明顯讓利。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，此次揭露物件為3樓，屬於低樓層，由於周邊街廓被商辦所包圍，因此該戶視野較顯侷限，且金字塔頂端族群最在意的隱私問題，恐怕也易受到干擾，加上周邊鄰房、街道噪音等等，都讓此戶有可議價空間，因此雖說此戶為大名鼎鼎的「陶朱隱園」，擁有超級豪宅的金門牌，但在低樓層抗性之下，價格也必需回歸基本盤。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提醒，房市受央行信用管制措施、限貸等因素衝擊，市場已轉入盤整期，尤其豪宅市場亦是首當其衝，致使如超級豪宅「陶朱隱園」，成交價格也難破新高。

不過，對於資產族群而言，能以不到10億元的總價，入主全台最具話題性的頂級旋轉豪宅，不僅成功取得身分象徵，也是在房市不景氣之際，以相對「親民」的門檻收藏指標資產。

另一方面，該筆交易也意味著頂端金字塔族群，在面臨房市大環境干擾，購置豪宅的決策思維也逐漸轉趨務實與理性，而由於此案之稀有性與話題性，未來該戶如於房市轉好之際轉手，可期待或許能有不少獲利空間。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰指出，該豪宅具備眼下一線特質，價格又比起之前合理，正是高端族群願意出手的兩大優勢，否則以目前破億豪宅來說，在持有與交易的稅率與利率都不友善，房市前景也不明朗，較難見買氣，甚至不少新案刻意壓低總價在豪宅標準以下，反而還有買盤現身。

豪宅 陶朱隱園 北市

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