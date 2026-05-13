確定了！又一家新光三越將開 LOPIA 超市 預計7月登場

面對日系超市強力競爭，新光三越進行商場坪效優化。美麗市場台南西門店原址預計 7 月由 LOPIA 強勢接棒，營業面積更將擴大至原本兩倍，市場預估年營業額上看4億元以上，顯示高端超市市場正掀起新一波版圖洗牌。

新光三越原本即看好LOPIA在台發展潛力，因此去年率先引進台南小北門店，作為LOPIA台南首店；開幕後業績表現又優於內部預期，全年營收上看3億元，進一步強化新光三越對LOPIA集客與營收帶動力的信心，也成為此次台南西門店撤出自營超市、改由LOPIA進駐的重要原因。隨著台南西門店結束營運，「美麗市場The Beautiful Market」據點數也由原本13家減為12家。

據悉，新光三越為確保西門店南台灣「百貨第一」的地位，看上LOPIA目前在台灣的吸客能力與業績規模，以LOPIA高雄漢神巨蛋店為例，市場傳出年營業額高達6億元，即使保守估計也有4億元以上。

LOPIA近年快速竄紅，被視為日本超市「娛樂化購物」代表之一。業者分析，其最大特色在於高度日系氛圍營造，透過動線設計、手寫POP、密集陳列與現場叫賣感，讓消費者即使原本沒有購買需求，也容易產生衝動消費，十分貼合台灣消費者偏好日本零售文化的習性。

此外，LOPIA主力商品集中在熟食與肉品，包括現做披薩、日式燒烤、燒肉與各式熟食櫃位，並以較小包裝提供接近Costco的大宗價格帶，被視為最具殺傷力的競爭優勢。業者坦言，若以更高等級牛肉或精品超市定位正面對決，反而容易因採購量不足導致成本偏高，價格難以下壓。

不過，LOPIA並非沒有弱點。其蔬果與歐美商品相對較弱，尤其蔬果高度仰賴在地新鮮供應，日本直送量其實不大，多透過貿易商進口；歐美品項如橄欖油、起司、火腿、油醋等比例也偏低。因此，百貨自營超市主要將重心放在蔬果、魚貨與歐美進口商品，強化差異化經營。

除調整商品策略外，新光三越也評估與更多日本品牌深化合作，但方向並非直接引進整套日本超市，而是採「店中店」、技術合作或供貨等模式，補強熟食、甜點與酒類等弱項。受訪主管表示，熟食涉及央廚與倉儲系統，技術門檻較高，未來希望導入日本技術與商品。