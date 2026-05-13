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大雨高溫夾擊成「石頭葡萄」 江啟臣、何欣純同促中央啟動農損救助

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
受連日大雨及隨後高溫影響，石岡、新社的葡萄因而授粉受阻，果實發育不全，形成大面積無籽、長不大的「石頭葡萄」。圖／民眾提供
受連日大雨及隨後高溫影響，石岡、新社的葡萄因而授粉受阻，果實發育不全，形成大面積無籽、長不大的「石頭葡萄」。圖／民眾提供

台中身為全台巨峰葡萄核心產區，近期因極端氣候面臨嚴峻挑戰，並受連日大雨及隨後高溫影響，石岡、新社一帶正值開花期的葡萄因而授粉受阻，導致果實發育不全，形成大面積無籽、長不大的「石頭葡萄」；立法院副院長江啟臣與立委何欣純今天接連前往現勘，要求農業部從速、從寬啟動天然災害救助，並共商科技防災對策，守護農民生計。

台中市石岡、新社的巨峰葡萄產地，受極端氣候影響，原本應是飽滿串接的果實，如今因授粉不良結果率偏低，果串稀落且果粒細小；立委何欣純今天邀集農業部農糧署、台中區農業改良場、市府農業局及新社區公所等單位前往現勘，發現果園現場可見產量大幅減少，部分果園整體產量恐怕不及兩成。

何欣純指出，今年葡萄開花授粉期先遇旱象高溫，隨後又碰上強降雨沖刷花粉，導致大量出現俗稱「石頭葡萄」的發育不良果；她強調，台中葡萄種植面積約376公頃，其中新社「白毛台」葡萄更是外銷日本、新加坡的精品品牌，中央與地方政府應盡速彙整災損情形，依程序「從速、從寬」認定，協助農民度過難關。

立法院副院長江啟臣身為農家子弟，服務團隊今天與市議員吳振嘉也深入石岡區掌握災情；江啟臣強調，農業是台中的發展命脈，面對農民心血付諸流水，政府應展現同理心。他嚴正呼籲農業部與台中市農業局，針對此次農損認定務必採取「從簡、從速」原則，簡化申報流程，讓救助金能第一時間到位。

江啟臣並表示，單靠事後救助並非長久之計，針對極端氣候常態化，將要求農業部、農糧署及農改場共同研議種植技術改良與防災設施對策，強調唯有透過科技輔助與制度性的穩定機制，才能在氣候變遷挑戰下，確保台中葡萄高品質產出與國際競爭力。

對此，農糧署等相關單位表示，目前正緊密監測各區農損狀況，一旦損害程度達到天然災害救助標準，將隨即啟動相關程序。農改場也將提供現地輔導，協助農友調整栽培模式，因應未來多變的氣候環境。

受連日大雨及隨後高溫影響，石岡、新社的葡萄因而授粉受阻，果實發育不全，形成大面積無籽、長不大的「石頭葡萄」。圖／民眾提供
受連日大雨及隨後高溫影響，石岡、新社的葡萄因而授粉受阻，果實發育不全，形成大面積無籽、長不大的「石頭葡萄」。圖／民眾提供

受連日大雨及隨後高溫影響，石岡、新社的葡萄因而授粉受阻，果實發育不全，形成大面積無籽、長不大的「石頭葡萄」。圖／民眾提供
受連日大雨及隨後高溫影響，石岡、新社的葡萄因而授粉受阻，果實發育不全，形成大面積無籽、長不大的「石頭葡萄」。圖／民眾提供

受連日大雨及隨後高溫影響，石岡、新社的葡萄因而授粉受阻，果實發育不全，形成大面積無籽、長不大的「石頭葡萄」。圖／民眾提供
受連日大雨及隨後高溫影響，石岡、新社的葡萄因而授粉受阻，果實發育不全，形成大面積無籽、長不大的「石頭葡萄」。圖／民眾提供

江啟臣 何欣純 極端氣候

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