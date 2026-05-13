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泓德能源成立10周年 今年強攻海外市場

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

國際智慧能源品牌泓德能源（6873）十周年紀念展覽13日於華南銀行國際會議中心舉行，同日下午舉辦「HDRE NEXT．能源轉型進行式」論壇，由集團核心策略團隊分享國際電力市場運作邏輯與交易實務，並延伸至企業端能源策略。隨著AI長期需求看漲，算力中心建置成為產業剛需，泓德能源將以台灣、日本與澳洲市場布局為基礎，推動下一階段成長。

泓德能源十年轉型成果展現 從光電開發走向智慧電力服務

泓德能源董事長謝源一表示：「泓德能源始終以『共享善良的能量』出發，第一個十年，我們從台灣走向日本、澳洲，從光電開發工程起步，逐步拓展至資產管理與電力服務，也從興櫃走向上市，完成集團事業與組織的整合。這一路要感謝所有客戶、夥伴與團隊的支持。未來，泓德能源將持續秉持『智慧綠能，隨手可得』的使命，推動『家家光充儲、戶戶碳中和』的長期願景。」

泓德能源自2016年以光電案場開發起步，逐步拓展至資產管理與維運，並於2021年串聯售電、儲能與充電，打造以AI與數據為核心的智慧電力服務體系。2024年起，泓德能源進一步進軍日本與澳洲市場，攜手國際夥伴將台灣經驗拓展至海外。本次「拾光之旅．感謝有你」十周年紀念展覽分為「開發暨工程」、「資產管理」、「智慧電力服務」、「國際電力交易」、「ESG」五大主題，展現泓德能源十年間從再生能源開發商，逐步走向智慧電力服務的歷程與成果。

泓德能源總經理周仕昌表示：「下一個十年，泓德能源將進一步走向能源平台服務，以長期合約、自由化電力市場服務、規模化整合AI供應鏈為成長策略。面對AI算力中心與大型用電戶對穩定低碳電力的需求提升，市場真正需要的將不只是單一電源，而是能整合再生能源、儲能、調度與長期合約的組合式方案。泓德能源將以容量訂閱制為核心，透過五層架構，協助企業把電力轉為可規劃、可避險的營運資源，朝『亞洲第一大電力交易平台』的目標邁進。」

AI用電需求重塑市場 泓德能源以五層架構推動長期成長動能

台灣、日本與澳洲皆具備明確的淨零政策與用電成長需求，至2030年再生能源占比目標分別為30%、38%與82%。同時，資料中心與新興產業用電需求快速增加，至2029年資料中心預計將占東京年度總用電需求8%；至2030年，資料中心預計占澳洲總用電需求7%至8%，2036年製氫用電需求將達4至6TWh。隨著大型用電戶紛紛投入電力市場，電力供應已從單純成本項目，進一步成為企業營運、投資與風險管理的重要資源，也為具備跨市場整合能力的能源服務業者帶來新一波成長機會。

面對國際市場需求變化，泓德能源下一階段成長動能將以「五層架構」推動，涵蓋製造層、設備層、資產層、服務層與市場層。在製造層與設備層，旗下設備品牌太德能源（TAITEN）在台灣電池模組供應鏈市占率達三成，並透過AI平台優化數據管理、改善價格及負載預測，實現智慧調度與電力交易價值最大化；在資產層，泓德能源持續建立海內外資產平台，創造多元收益模型並提升資金效率；在服務層，透過星星電力、星舟快充、德雲算力等子公司，建立智慧電力服務鏈，捕捉終端用電場景；最終在市場層，AI驅動的儲能資產管理系統將支持集團在台灣、日本、澳洲及其他自由化電力市場中擴張，形成可長期運作、具備現金流與交易收益潛力的永續營運架構。

泓德能源 華南銀行 澳洲

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