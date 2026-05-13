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普利司通爆裁員 資生堂明年關新竹廠 地方憂傳產關廠潮擴大

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
羅美文今天與勞動黨桃竹苗勞工服務中心、前新竹縣議員陳新源及黨內參選人在湖口市場宣講。圖／羅美文提供
羅美文今天與勞動黨桃竹苗勞工服務中心、前新竹縣議員陳新源及黨內參選人在湖口市場宣講。圖／羅美文提供

日本輪胎大廠普利司通湖口廠大規模資遣風波尚未平息，日本美妝集團資生也宣布全球生產重整計畫，確定將於明年關閉位於新竹的工廠，消息再度震撼地方產業界。勞動黨新竹縣議員羅美文今天表示，從普利司通到資生堂，顯示傳統產業面臨嚴峻危機，政府若持續只關注半導體與AI等高科技產業，忽視勞力密集的傳統產業勞工，恐將引發更大規模失業潮。

資生堂12日公布2026年第一季合併財報，受惠成本改革與營運效率提升，淨銷售額與各項利潤均較去年同期成長，但公司同步宣布啟動全球生產重整，將逐步關閉台灣新竹工廠，保養品產線回移日本。消息傳出後，地方憂心新一波產業撤資效應擴大。

羅美文今天與勞動黨桃竹苗勞工服務中心、前新竹縣議員陳新源及黨內參選人在湖口市場宣講。羅美文直言，政府長期將資源集中於半導體等「護國神山」產業，卻忽略傳統產業才是吸納大量就業人口的重要支柱，「高科技產業產值雖高，但實際受僱人數有限，真正撐起基層家庭生計的，是勞力密集的傳統產業。」

羅美文接受本報訪問時表示，普利司通突襲式關廠已讓地方勞工人心惶惶，如今資生堂也傳出關廠消息，凸顯傳統製造業正在承受國際局勢與經濟環境劇烈衝擊。

羅美文說，新竹工業區內傳統產業占比高，若接連出現關廠撤資，不只是單一企業問題，而是區域就業危機。特別是在在高關稅、國際供應鏈重組與跨國企業調整布局下，台灣代工型傳產恐持續外移，未來恐怕還會有更多「普利司通」大量解雇的案例出現。

談到普利司通大量解僱爭議，羅美文直言，最讓人難以接受的是企業處理方式冷漠無情，「從來沒碰過公司把員工交給外包單位處理資遣，一輩子為公司打拚的員工，最後卻由外人通知離職，情何以堪？」

羅美文說，公司提出優退離職的條件，那只是「甜點」，但勞工真正失去的是工作權這頓「正餐」。政府不能只看企業程序是否合法，更應積極介入協助勞工轉職、再就業與生活安置，不能讓基層勞工獨自承受衝擊。

針對資生堂關廠消息，羅美文表示將進一步了解實際影響規模，並強調會持續關注、捍衛勞工權益。他也呼籲主管機關正視傳產勞工困境。

日本輪胎大廠普利司通湖口廠大規模資遣風波尚未平息，日本美妝集團資生也宣布全球生產重整計畫，確定將於明年關閉位於新竹的工廠，消息再度震撼地方產業界。記者郭政芬／攝影
日本輪胎大廠普利司通湖口廠大規模資遣風波尚未平息，日本美妝集團資生也宣布全球生產重整計畫，確定將於明年關閉位於新竹的工廠，消息再度震撼地方產業界。記者郭政芬／攝影

資生堂 日本 新竹

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