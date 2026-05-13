「CBAM碳邊境論壇」13日登場 專家警示碳排變關稅鋼廠面臨全面洗牌

歐盟碳邊境調整機制（CBAM）將於2027年正式課徵碳費，全球鋼鐵產業正迎來結構性巨變。專家直言，這是一場改寫產業版圖的「新貿易戰」，未來鋼鐵競爭已從價格戰，全面轉向「碳排、合規與供應鏈」的生死競賽。

全台唯一聚焦鋼鐵「碳焦慮」議題的國際論壇，由SNN環宇鋼鐵網所舉辦的「第四屆台灣鋼鐵產業鏈迎戰碳邊境限制國際研討會」13日在中鋼總部大樓國際會議廳登場，與會者踴躍讓會場座無虛席。

此次論壇獲高雄市經發局、金屬工業研究發展中心等單位支持。今年特別擴大邀請學界參與，陽明交通大學國際產學聯盟總中心資深處長陸長欣，與林園高中老師張添評所帶領的「低碳綠能淨界」團隊成員薛青哲、簡國民、簡士貴及陳峻軒受邀參與，該團隊於教育部「2026淨零碳排與智慧綠生活」競賽中榮獲佳作，展現青年世代對低碳議題的關注與行動力。

中鋼執行副總劉宏義皆表示，民間企業連續四年舉辦CBAM論壇具重要意義，成為國內鋼鐵產業掌握國際減碳趨勢與交流最新資訊的重要平台。

高雄市經發局副局長陳怡良指出，鋼鐵產業是高雄重要產業基礎，也是全球減碳浪潮首當其衝的產業，論壇吸引上百位業者與會顯示產業界對低碳轉型議題高度重視，高雄市政府除率先推動城市碳預算，也成立淨零學院，協助產業以群體作戰方式迎戰減碳挑戰。

劉宏義說，CBAM與碳中和已成為企業未來競爭力關鍵，中鋼也積極投入再生能源、高爐低碳技術、提高廢鋼使用及開發RC系列綠色鋼材等減碳布局，希望提升整體鋼鐵供應鏈競爭力。

他強調，鋼鐵、石化與水泥都是極難減碳的產業，但「機會往往藏在困難裡」，唯有接受挑戰、從困難中找到方法，企業才有機會創造未來。

與會產官學界與國際專家釋出一致訊號，鋼鐵市場遊戲規則已經改寫，跟不上碳規則的企業，將直接被市場淘汰。

中鋼業務助理副總陳威廷表示，鋼鐵產業已正式進入「碳競爭時代」，市場需求不再單看價格，而是轉向低碳認證與品牌價值。

隨國際品牌廠主導供應鏈，鋼廠若無法提供低碳鋼材，將失去接單資格。且全球鋼鐵貿易正進入「碳成本內生化」的新時代，未來競爭核心不再只是低價格，而是低碳強度。

包括ArcelorMittal、SSAB、日本製鐵、POSCO等國際鋼廠，都已將低碳鋼品牌化，顯示低碳中鋼也觀察到，全球採購模式正從「價格導向」轉向「價值導向」，客戶已開始重視低碳認證、LCA、ESG與供應鏈透明度。

長期觀察歐盟機制及全球碳應變的禾豐碳中和公司總監薛新祐警告，CBAM已從申報制度升級為「全鏈穿透監管」，企業若無法提供完整碳數據與供應鏈資訊，將直接卡關、甚至被禁止進入歐洲市場。