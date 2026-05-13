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台中「新平好室」社宅工地驚傳火警 國住都曝最新處理情形
台中市北屯區「新平好室」社宅工地13日上午發生火警。國家住都中心表示，現場進行支撐拆除工程時，施工人員使用乙炔切割作業不慎引發火勢，工程單位第一時間啟動應變機制並通報消防隊到場協助，火勢已迅速撲滅，現場狀況目前已控制，初步確認無人員受傷。
國住都指出，事發後已立即協請工程管理單位、內政部國土署中區工程分署調派救災搶救作業，除優先確認工區人員安全、疏散相關人員外，也同步維持周邊交通秩序，避免影響附近民眾。
國住都表示，已責成統包廠商全面釐清事故原因，並提出後續防範改善措施，同時辦理結構安全鑑定及相關保險事宜，後續也須依規定提出完整檢討報告。此外，住都中心也已同步通報勞檢單位，後續將配合相關調查作業。
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