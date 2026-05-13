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「三站三色」房市定錨 大安復興南路買盤全線承接

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
大安區復興南路以忠孝復興站為核心，為東區的商業軸心。。圖／信義房屋提供
大安區復興南路以忠孝復興站為核心，為東區的商業軸心。。圖／信義房屋提供

信義代銷最新市調顯示，大安復興南路沿線三大捷運站各具產品定位，雙捷運網路、頂尖學區與成熟商圈共同構成「三站三色」格局，持續吸引穩健買盤長期佈局。

作為貫穿大安區的垂直動脈，「復興南路」具備雙捷運路網、明星學區、成熟商圈等地段優勢，沿線與捷運文湖線重疊的三座核心站點，由北往南，分別是忠孝復興站、大安站、科技大樓站，因具備明確的產品定位，呈現出一條路、三種生活圈的房市光譜，在市場上皆展現穩健的買盤承接力。

復興南路北段以忠孝復興站為核心，為東區的商業軸心。受惠於板南線與文湖線的雙捷運轉乘效應，建商多採取精緻化策略以吸引都會菁英，以近期指標案「瑞閣」為例，規劃14至28坪產品，單價來到每坪198萬至211萬元大關，憑藉區位優勢與輕奢總價，成為二代置產或企業主資產配置的首選。

進入復興南路中段，以大安站為軸心的生活圈結合淡水信義線的便利性。此區商辦林立，且鄰近大安森林公園具有高綠覆率與高品質生活環境。更重要的是，該區坐擁北市指標性的明星學區，結合白領階級租屋與家長設籍卡位的剛性需求，區內指標新案「富藝居」成交價格175至201萬元。

沿著復興南路向南行至科技大樓站，受惠於台大與國北教大雙學府的環繞，此區流露著人文氛圍。南段與北段精華商圈之間存在價值水位差，但觀察近期指標社區「冠德安沐居」與捷運連通的便利性，單價叩關200萬元，加上預售案「寶舖全健築知行」創下成交162萬至196萬的佳績，如今在指標新案的領軍下，區位之間的房價落差逐漸消弭。

信義代銷永續研展組協理童莉婷表示，在新建案發揮比價效應、向上定錨之際，南段的優勢在於新舊產品並存的選擇彈性。區內屋齡10至20年的中古大樓，目前行情在120萬至140萬，搭配有改建潛力與收租效益的老公寓，置產客群保有進可攻、退可守的配置策略。從南段的穩健防禦力放眼全局，復興南路奠基於「雙捷運、名學區、強商圈」三大優勢，持續吸引長期佈局的層峰客群，展現極強的市場吸納力。

文湖線 學區 房市

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