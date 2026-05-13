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太陽能案場重啟 泓德總座：今年恢復成長動能 全年挑戰百億元

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
太陽能案場重返 ，泓德總經理周仕昌表示，今年恢復以往成長動能 ， 全年營收目標挑戰百億元。記者簡永祥／攝影
太陽能案場重返 ，泓德總經理周仕昌表示，今年恢復以往成長動能 ， 全年營收目標挑戰百億元。記者簡永祥／攝影

沈悶許久的太陽能光電開發案及儲能案場重新啟動。泓德能源（6873）總經理周仕昌今日主持公司成立10周年慶後受訪表示，近期公司提出的光電開發案及儲能案場已通過核准，將會很快啟動正式開工。周仕昌很高興地說：「各位很快會收到好消息！」周仕昌並強調，泓德能源今年可望恢過過去成長動能，全年營收增幅可逾二成，海外營收占比約可占三成。

法人以此推估，泓德能源今年營收可挑戰百億元的目標 ，且因光充儲案場開發多依完工比率法認列，泓德今年下半年會優於上半年。

受到政策推遲干擾，泓德能源也因案場延後認列，導致去年營收未如期達到百億元，實際營收87.80億元，年減13.29%，即使如此，稅後純益仍達5.04億元，每股純益3.59 元。

今年首季，泓德能源仍未展現該有的成長動能，但首季獲利為3,535 萬元，每股純益0.25元，是太陽能系統廠中唯一獲利的公司。

泓德能源今日在十周年慶，提出未來十年營運計畫，周仕昌表示，泓德能源首個十年，深耕電力供給資產，下個十年將引領電力革佴，致力於智慧調度與電力產品化。

他比以Netflinx改變過去百士達錄影帶租賃，改為影音訂閱服務，泓德能源也要推出訂閱電力服務的全新商模 ，迎接能源即服務的時代來臨。

至於泓德能源下個十年將會以三段式成長策略，提供從綠電到算力服務到AI Token供應鏈嵌入的價值鏈，提供綠電長期合約，再到自由化市場電力服務，到規模化整合AI供應鏈。

為迎合電力及AI算力，也等同國家戰力的AI浪潮，泓德能源也將挾著集團建置光充儲的資源，轉投資德雲算力，透過提供綠電長約與AI雲端服務商（CSP）業者，提供他們最迫切需求必須先備妥電力才能興建AI基礎建設的設立要件，並不排除透過策略合資方式，掌握綠能算力與AI電力融合。

周仕昌表示，泓德能源目前旗下的五家公司，也會陸續推動上市作業，星星電力已計畫今年11月底到12月初登錄興櫃；星舟快充（充電樁營運）今年也要啟動IPO作業；另有星源漁業（漁電共生）、泓博能源（電站維運）、太德（儲能、充電樁及貨櫃型算力製造）。

太陽能 營收 泓德能源

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