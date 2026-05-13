房市盤整成福音 大台北十處可「千萬成家」

全台房市進入盤整期，但也讓首購族更能圓成家夢。住商機構觀察實價登錄，盤整北部三都第一季各行政區平均成交總價，不少行政區出現修正，因此與去年相比，平均總價低於千萬元的「首購天堂」多達十處，相比去年同期更新增了新北市深坑區、桃園市平鎮區等兩個行政區。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶指出，受大環境買氣降溫影響，不少蛋白區價格出現修正，致使北部千萬可買房的親民區域再擴大。

觀察實價，北部三都中房價最貴的台北市，今年第一季並無任何行政區平均總價少於千萬元；至於新北市，除雙溪、貢寮、石碇、石門區等蛋殼區因交易量過少而未列入統計之外，仍有萬里、三芝、金山、瑞芳及深坑區等5處行政區平均總價少於千萬元；值得注意的是，深坑區去年第一季平均總價仍有1164.4萬元，歷經房市盤整過後，今年第一季平均總價下跌26.7%，來到853萬元。

賴志昶認為，新北市近年來新案如雨後春筍，板橋、三重、新莊、中和及永和等一線行政區價格扶搖直上，至於蘆洲、泰山、五股等原屬蛋白行政區，也因外溢效應與捷運機能加持，房價非同日可喻，不過在萬里、三芝、金山、瑞芳及深坑區等蛋殼區，本身交易量通常偏向於「度假宅」或舊透天，在地買盤稀缺，致使房價表現也較顯平穩，也成為雙北難得可「千萬成家」的親民行政區。

另據統計，桃園市此次也共有五個行政區上榜，分別是觀音、大溪、龍潭、楊梅以及平鎮區；其中，平鎮區去年第一季平均成交總價仍有1148.4萬元，今年第一季則修正15.6%，平均總價來到968.7萬元。住商不動產桃竹苗區協理陸毅棋分析，近年買盤轉冷，部分過去因預售推案而推升房價區域，面臨價格反轉趨勢明顯，其中尤其蛋白區更面臨考驗，不過就算是位處親民房價的桃園市，能千萬成家的區域仍少見，且這五處親民區域，更有產業園區、重劃區等議題加持，例如觀音、大溪等區具備就業人口支撐，剛性需求穩定，如在房價基期較低時期入手，未來後市發展將相當可期。

賴志昶提醒，在北部三都房價日益高漲情況下，首購或年輕族群能以千萬元買房，實屬相當罕見，惟在投資買盤退場、交易主力回歸基本面的情況，雖說親民總價對購屋人相當具吸引力，但進場時仍需注意區域機能與交通條件，並評估未來房市前景性，尤其在限貸環境之下，銀行核貸成數與未來轉手性也應納入考量，切莫因總價低就盲目進場。