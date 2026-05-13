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星宇航空首季轉盈 發行公司債20億、現增3億股

中央社／ 台北13日電

星宇航空首季轉盈，終結連2季虧損，每股賺0.3元。星宇並公告，發行無擔保轉換公司債總額新台幣20億元、辦理現金增資發行普通股3億股，同時配合3架A330-900新機引進，將採售後租回模式，提升資金運用效益。

星宇航空董事會通過2026年第1季財報，稅後純益9.1億元，營業毛利20%，每股稅後純益（EPS）0.3元。星宇航空去年第3季、第4季分別每股虧損0.15元、0.07元。

星宇航空2026年第1季總營收137.6億元，年增23%，其中客運收入113.05億元，年增17%。星宇航空表示，受惠春節與寒假旺季旅遊需求強勁，以及3月中東戰事部分旅客改由台灣轉機，第1季整體載客率達87%。

貨運市場方面，星宇航空表示，貨運收入11.8億元，年增28%，主因電子零組件與AI伺服器相關產品出貨維持穩定，以及受中東地區地緣政治影響，部分海運訂單轉向空運，推升貨運量能，支撐運價維持高檔。

星宇航空並公告，發行115年國內無擔保轉換公司債總額20億元、期限5年；另規劃辦理現金增資發行普通股3億股，以償還部分銀行借款及優化財務結構。

此外，配合3架A330-900新機引進計畫，星宇航空將採售後租回模式，由一銀租賃與台新大安租賃承作，租金較國外租賃公司優惠，進一步提升整體資金運用效益。

星宇航空 星宇 公司債

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