星宇航空首季轉盈 發行公司債20億、現增3億股

嘉義發跡、深耕建築與文旅產業超過30年的承億集團，原準備迎向事業高峰，卻突遭重大變故。集團創辦人戴俊郎9日因多發性腦溢血猝逝，享年54歲，消息震驚地方政商與建築界。由於承億集團預計第2季上櫃，加上近年積極跨足建設、旅宿與文化事業，此時核心領導人驟然離世，讓外界高度關注集團後續發展與經營穩定性。

2026-05-13 08:16