北市實價登錄查詢再升級 加購物車比價 「樓層價差」也解鎖

北市實價登錄查詢服務有感升級，地政局指出，為求不動產資訊透明化，「台北地政雲」持續重塑智慧地政新標竿，推出創新結合地籍圖資、實價登錄與視覺化圖表，即點即查，打造全新動態實價資訊情報站。

地政局指出，這次升級聚焦三大核心亮點，讓民眾更輕鬆掌握不動產資訊，亮點1是地籍實價整合升級，點擊地圖資訊全掌握。過去民眾查詢不動產資訊，需進入不同功能頁面分別檢索地籍資料與實價登錄成交資訊。地政雲升級功能「即點即查」，以地籍圖為核心操作介面，免除繁瑣條件輸入。

地政局表示，只需點擊目標地號，除了呈現該筆土地基本地籍資料、地上建物、環境及街景等整合資訊，並同步串聯該地號上所有實價登錄案件，將地籍資料與實價資訊全面整合，無須切換不同功能項目，查詢結果一次到位，提供民眾更便捷的地政資訊查詢體驗。

另外，亮點2是樓層價格棟棟解鎖，垂直行情戶戶分明，即點即查的實價登錄案例，不再只有清單，這次地政雲升級加碼推出「房價看板」，將同一地號上的買賣成交資訊依門牌與樓層轉化為表格，清晰呈現同門牌各樓層的價差變化、同樓層不同門牌的行情分布，以及同戶歷史交易紀錄。

地政局說，相較傳統以條列式呈現，只能逐筆查看的方式，透過視覺化呈現，樓層價格結構一目了然，提升實價登錄資訊解讀效率。

地政局表示，亮點3是全國首創比價旗艦包，買租案件圖表一站打包，為提升不動產資訊蒐集便利性，升級版地政雲首創打造如同網購購物車般的操作體驗。

地政局指出，民眾可於實價查詢功能挑選感興趣之案例加入「比價清單」，買賣、租賃、預售屋案例喜歡什麼就加什麼，不同成交類型的案例都可以放在同一份比價清單裡，並可以一次打包實價清單列表與地圖標示，更能直觀掌握各案例價格資訊與地理區位，輕鬆蒐集案例總匯及比較分析，方便作為居住決策與議價參考，提升交易判斷效率與精準度。