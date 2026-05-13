整合諮詢培訓陪跑、精準轉化營運績效 新北電商成長三部曲報名開跑

「新北電商學院」今年推出「電商成長三部曲」循序推動，協助企業強化電商營運能力。第一部「電商諮詢輔導」；第二部「電商培訓系列課程」；第三部「進階專案輔導」，讓新北企業逐步導入電商營運策略，透過全年度的專師陪跑機制，預計輔導20家業者上架國際平台。

經發局長盛筱蓉表示，為協助業者面對疫情後消費型態轉變、美國關稅政策影響，及AI數位工具快速發展等趨勢，新北電商學院自109年至今已輔導超過1,300家次業者及7,000人次參與。為更有效協助業者拓展電商市場，今年將強化學員實務導向培訓與一對一陪跑輔導機制，將學習成果轉化為實際營運績效，加速企業數位轉型與跨境佈局。

今年度推出的「電商培訓系列課程」再升級，課程由初階到進階，聚焦品牌優化策略、跨境行銷及網路創業能力三大面向，內容涵蓋社群轉單流程設計、跨境行銷及選品、SEO文章撰寫及內容行銷應用等新興主題，讓企業即學即用，以實戰為導向，提供最全面且實用的技能培訓與經驗分享，協助企業建立完整電商營運流程，提升數位應用能力。

電商學院中的「進階專案輔導」課程將從學員中徵選20家潛力業者，採取導師制一對一輔導，依企業需求量身打造客製化服務、改善建議及陪跑服務，在全年度的專案期間內成為業者的最佳軍師，協助企業實質提升營運效率與營收轉化能力。過去曾有多家業者參與輔導後，取得卓越的表現，像是「乒夢Persist運動文創商品有限公司」參與輔導後，銷售增長187萬元，有效提升品牌曝光率；法姿優國際有限公司更是掌握平台營運與關鍵字策略，將訂單量由原先10筆大幅提升至1,000筆，成功建立自主營運基礎，穩定擴展市場。

此外，「新北電商學院」亦提供免費「電商諮詢輔導」服務，由40位具實務經驗之業界專家，協助企業解決在數位行銷、電商平台操作及市場拓展等方面遇到的問題，作為後續參與培訓課程或進階專案輔導的重要參考依據。115年度「新北電商學院」培訓課程即日起開放報名，5月26日起陸續開課。