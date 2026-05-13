快訊

台灣成川習會菜單？回顧歷任美國總統訪中對台灣的影響

513國際請病假日！上班族急響應「突然不舒服」 勞工請假權益3大變革

普悠瑪集電弓故障 台鐵壽豐至鳳林單線雙向慢行…延誤時間公布

聽新聞
0:00 / 0:00

整合諮詢培訓陪跑、精準轉化營運績效 新北電商成長三部曲報名開跑

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
2025新北電商學院打造一站式「商洽媒合會」，串聯跨境平台與服務資源，助企業成功拓展國際市場。圖為去年度成果。圖／新北市政府經發局提供
2025新北電商學院打造一站式「商洽媒合會」，串聯跨境平台與服務資源，助企業成功拓展國際市場。圖為去年度成果。圖／新北市政府經發局提供

「新北電商學院」今年推出「電商成長三部曲」循序推動，協助企業強化電商營運能力。第一部「電商諮詢輔導」；第二部「電商培訓系列課程」；第三部「進階專案輔導」，讓新北企業逐步導入電商營運策略，透過全年度的專師陪跑機制，預計輔導20家業者上架國際平台

經發局長盛筱蓉表示，為協助業者面對疫情後消費型態轉變、美國關稅政策影響，及AI數位工具快速發展等趨勢，新北電商學院自109年至今已輔導超過1,300家次業者及7,000人次參與。為更有效協助業者拓展電商市場，今年將強化學員實務導向培訓與一對一陪跑輔導機制，將學習成果轉化為實際營運績效，加速企業數位轉型與跨境佈局。

今年度推出的「電商培訓系列課程」再升級，課程由初階到進階，聚焦品牌優化策略、跨境行銷及網路創業能力三大面向，內容涵蓋社群轉單流程設計、跨境行銷及選品、SEO文章撰寫及內容行銷應用等新興主題，讓企業即學即用，以實戰為導向，提供最全面且實用的技能培訓與經驗分享，協助企業建立完整電商營運流程，提升數位應用能力。

電商學院中的「進階專案輔導」課程將從學員中徵選20家潛力業者，採取導師制一對一輔導，依企業需求量身打造客製化服務、改善建議及陪跑服務，在全年度的專案期間內成為業者的最佳軍師，協助企業實質提升營運效率與營收轉化能力。過去曾有多家業者參與輔導後，取得卓越的表現，像是「乒夢Persist運動文創商品有限公司」參與輔導後，銷售增長187萬元，有效提升品牌曝光率；法姿優國際有限公司更是掌握平台營運與關鍵字策略，將訂單量由原先10筆大幅提升至1,000筆，成功建立自主營運基礎，穩定擴展市場。

此外，「新北電商學院」亦提供免費「電商諮詢輔導」服務，由40位具實務經驗之業界專家，協助企業解決在數位行銷、電商平台操作及市場拓展等方面遇到的問題，作為後續參與培訓課程或進階專案輔導的重要參考依據。115年度「新北電商學院」培訓課程即日起開放報名，5月26日起陸續開課。

電商 美國 平台

延伸閱讀

北富銀、一銀主辦群聯首筆聯貸案完成簽約 助攻AI應用發展

酷澎推24小時真人客服 徵才數百人、不須大學學歷

Coupang 酷澎釋出數百名顧客服務職缺　深化在地營運布局 提升全台顧客體驗

藥華藥整合營運資源瞄準ET市場爆發成長 美國商業化團隊大幅升級

相關新聞

承億集團掌舵人戴俊郎猝逝 「戴家將娘子軍」火速接班穩軍心迎挑戰

嘉義發跡、深耕建築與文旅產業超過30年的承億集團，原準備迎向事業高峰，卻突遭重大變故。集團創辦人戴俊郎9日因多發性腦溢血猝逝，享年54歲，消息震驚地方政商與建築界。由於承億集團預計第2季上櫃，加上近年積極跨足建設、旅宿與文化事業，此時核心領導人驟然離世，讓外界高度關注集團後續發展與經營穩定性。

小資看過來！高雄逾半行政區總價下修、千萬內買房多了2區

根據聯徵中心新增房貸資料，高雄市2025年中古大樓平均鑑估總價為1,124萬元，相較前一年回落約2%；從各區表現來看，14個主要行政區中，就有超過半數區域購屋總價呈現下修。

房價下跌有感！新北、桃園「千萬首購天堂」新增2處

全台房市進入盤整修正期，首購族更能圓成家夢。住商機構根據實價登錄，盤整北部三都第一季各行政區平均成交總價，由於不少行政區出現修正，平均總價低於千萬元的「首購天堂」，多達十處，相比去年同期新增了新北市深坑區、桃園市平鎮區等兩個行政區。

預售解約、房貸逾放同步擴散 李同榮：房市正進入流動性危機四部曲

房市自2025開始出現一些極不尋常的市場訊號，包括住宅貸款逾放件數快速暴增60%，同時，預售市場解約件數劇增六成，且近半年來持續暴增中。房市趨勢專家李同榮指出，這代表房市真正的風險，已不再只是「房價漲跌」，而是「流動性危機」正在逐步擴散，房市正進入流動性危機四部曲，「解約潮劇增、交易量急凍、逾放比擴散、流動性危機增高」。

不輸男性！25歲以上女性房貸平均扛900萬、最愛這類產品 50歲後轉向「買得更好」

5月10日是母親節，以人生階段來看，台灣女性平均初婚年齡約落在31歲，生育高峰集中於30至34歲間，隨著家庭組成與成員擴張，40~45歲以上女性多已歷經成家與生育期，可能累積一定職涯穩定度與資產，具備較成熟的購屋條件與決策能力。

經部奪愛迪生獎16項殊榮

經濟部昨（12）日舉辦「2026 Edison Awards獲獎記者會」，台灣今年再度在「創新界奧斯卡獎」大放異彩，共拿下16座獎項。經濟部部長龔明鑫表示，愛迪生獎評選重視的不只是實驗室發明成果，更強調創新是否真正具備改變世界與商業化落地的能力，拿下16項大獎，展現台灣不只是科技製造重鎮，也逐步成為全球創新的重要夥伴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。