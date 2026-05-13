機場公司攜阿聯酋航空辦理「星兒的登機首部曲」 打造友善無障礙國門

為打造更友善的無障礙航空環境，協助自閉症族群(簡稱星兒)克服對機場陌生環境的焦慮，機場公司攜手阿聯酋航空共同舉辦「星兒的登機首部曲」活動，邀請「社團法人桃園市自閉症協進會」龍田工坊師生，透過實地模擬登機流程，讓星兒們在安全、溫馨的環境中熟悉搭機情境，藉此提升未來搭機信心，勇敢探索世界。

機場公司副總經理余崇立表示，隨著旅運服務持續精進，打造包容性與可接近性的航空環境已成為重要課題。機場不僅是文化的延伸，也是愛的延伸，此次活動透過與國際航空夥伴合作，導入專業資源與實務經驗，實踐「生活無障而有愛」的精神。

阿聯酋航空台灣總經理Nasser Bahlooq指出：「阿聯酋航空相信，每個人都能自在地旅行，探索世界的樂趣不應因心理或感官的挑戰而受限。引進『旅行預演』計畫，不僅是為了降低飛行焦慮，更希望讓每一位旅客都享有平等且具尊嚴的旅行權利。學員在模擬過程中的笑容及勇氣，就是對阿聯酋航空最大的肯定。」

社團法人桃園市自閉症協進會顧問蕭雲祥表示，對許多星兒而言，機場是既陌生又充滿刺激的環境，此次活動透過一步步的實地體驗，讓星兒能在教保員的陪伴下慢慢建立對搭機流程的理解與安全感，不僅降低對未知環境的不安，也讓他們更有勇氣跨出探索世界的第一步。

阿聯酋航空為全球首家獲得自閉症友善認證（IBCCES）的航空公司，超過3萬名機組及地勤人員完成自閉症認知培訓，具備專業應對技巧，本次特別透過模擬航班與實務分享，協助星兒們學習適應真實航空運作情境，更展現航空公司在多元友善服務上的努力與成果。

本次活動以「體驗式學習」為核心，完整模擬一般旅客動線，涵蓋「報到櫃台、安檢、證照查驗到候機」等一系列流程，引導參與學員逐步認識每個環節，透過情境模擬，降低陌生環境的不安感，營造安心且可預期的體驗過程。此外，更精心安排趣味十足的有獎徵答及互動環節，協助星兒在輕鬆氛圍中加深對搭機程序的印象，更安排近距離觀賞阿聯酋航空旗下，全球最大的A380客機，現場氣氛溫馨熱烈，也讓星兒對飛行充滿期待。

機場公司特別感謝C.I.Q.S.（海關、證照查驗、檢疫及安檢）各單位及長榮空廚對本次活動的協力支持，展現機場大聯盟跨單位合作精神，未來也將持續攜手各航空夥伴，針對不同族群提供更多元且包容性的服務措施，進一步打造友善國門，讓每位旅客都能在友善、安心、尊重與支持的氛圍下，實現飛行的夢想。

阿聯酋航空亦將關懷延伸至機上旅程，於全艙等提供多項感官友善產品及紓壓用品，協助各年齡層的神經多樣性旅客、以及在旅途中感到不適或壓力的旅客舒緩情緒。旅客可於出發前至阿聯酋航空官網「無障礙中心樞紐」專區，預先掌握從行前準備、機上服務以及於杜拜機場相關實用資訊，讓旅客及其家人能更從容規劃每一段旅程。