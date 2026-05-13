三商巧福生日慶開跑！牛肉麵特價119元 拿坡里炸雞「買6送6」

三商巧福歡慶43周年，即日起至5月20日推出限時優惠，人氣招牌「原汁牛肉麵」與「紅燒排骨飯」雙雙祭出119元優惠價，較原價最高現省66元；同步拿坡里披薩・炸雞也推出「炸雞雙饗」優惠組合，搶攻聚餐與外帶商機。

陪伴台灣消費者43年的三商巧福，自1983年創立以來，以平價牛肉麵與台式餐點深耕市場，成為不少民眾從小吃到大的國民品牌。此次周年慶主打人氣商品「原汁牛肉麵」，原價185元、特價119元，以原汁牛湯搭配Q彈麵條與燉煮入味牛肉，鎖定喜愛經典台灣味的消費者。

另一款人氣餐點「紅燒排骨飯」也同步祭出優惠，原價145元、特價119元，以香滷排骨搭配白飯與經典配菜，吸引上班族與家庭客群。

除餐點優惠外，三商i美食APP會員於活動期間單筆消費滿250元，再加送50元折價券，藉由會員回饋機制提升消費黏著度與回購率。

同步搶攻聚餐與分享餐商機，拿坡里披薩・炸雞也推出「炸雞雙饗 爽感翻倍」優惠活動，主打經典炸雞搭配新品「青花椒雞翅」，以香麻風味吸引年輕族群與外帶客群。

其中，「買6塊炸雞送6隻青花椒雞翅」原價780元、特價390元；「買小披薩送6隻青花椒雞翅」原價680元、特價290元，活動同樣至5月20日止。

拿坡里表示，近年消費者對於多口味分享型餐點需求持續提升，因此此次將經典炸雞結合青花椒香麻風味，希望透過不同口感層次，滿足聚餐、追劇與家庭共享等多元消費情境，進一步帶動外帶與聚餐商機。