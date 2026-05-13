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小資看過來！高雄逾半行政區總價下修、千萬內買房多了2區

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
高雄各區中古大樓平均總價。 資料來源：台灣房屋
高雄各區中古大樓平均總價。 資料來源：台灣房屋

根據聯徵中心新增房貸資料，高雄市2025年中古大樓平均鑑估總價為1,124萬元，相較前一年回落約2%；從各區表現來看，14個主要行政區中，就有超過半數區域購屋總價呈現下修。

其中以新興、橋頭、前金等區下修幅度最深，均達1成以上，平均總價年減破百萬元，新興與前金區總價更跌回千萬以下門檻，回到約900萬元水位，也讓高雄總價千萬以內的購屋機會再添2區。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，高雄中古大樓平均購屋總價出現小幅回落，並不代表房價全面「變便宜」，除了市況不好，屋主讓利意願升高因素外，貸款條件趨嚴，高總價產品去化放緩，也影響到平均總價。

此外，各區平均購屋面積幾乎全面縮減，相對也同步降低平均購屋總價，像是新興、前金等傳統核心區，因具備成熟商業機能、就業人口與生活便利性，近年在精品小宅與高單價產品帶動下，中古市場出現補漲行情。

然而在房價墊高後，購屋族負擔能力降低，逐漸轉向低坪數產品，就形成坪數縮、總價降、單價未必修正的現象，也讓成交總價回落至千萬元內水位。

李家妮表示，2025年市場盤整，仍有區域逆勢抗跌，以鹽埕區、苓雅區表現最為突出，其中，鹽埕區中古大樓平均購屋總價從744萬元上升至929萬元，已逼近千萬大關，坪數更出現越買越大的走勢。

台灣房屋高鐵重愛加盟店店東陳揚智表示，鹽埕及苓雅區長期有穩定自住需求，鹽埕區近年更有高流與駁二觀光帶動區域能見度，由於鹽埕區並無大規模重劃區開發，住宅供給主要仰賴老屋，新案僅零星，使中古市場在房市修正階段，反而展現較佳的抗跌性。

陳揚智表示，雖然目前市場小宅化趨勢明顯，但鹽埕區買盤結構多以在地客為主，包含熟悉生活圈的家庭客與換屋族群，在家庭成員擴張或世代更替下，部分客群對居住空間仍有一定需求。

加上鹽埕區房價水位相較周邊精華市區仍屬親民，相同預算下可購得較大坪數產品，對有空間需求的購屋族具備一定吸引力，也進一步推升整體成交坪數與總價表現。

新興區2025年平均鑑估總價回落至千萬以下門檻。圖／台灣房屋提供
新興區2025年平均鑑估總價回落至千萬以下門檻。圖／台灣房屋提供

高雄 高雄市 買房

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