雲豹能源擬收購貝萊德旗下187MW光電案廠 擴大再生能源布局

亞洲低碳新能源整合集團雲豹能源（6869）今（13）日宣布，與全球最大資產管理公司貝萊德旗下基金Global Infrastructure Partners (GIP)簽署協議，擬收購在台已商轉太陽光電案場群，總裝置容量達187MW（百萬瓦）。此案預計於今年第3季完成，後續將依主管機關核准程序辦理交割，完成後，相關案場將納入既有營運與售電體系，進一步提升整體營運規模，並擴大在再生能源市場的領先版圖。

本次收購標的包含位於台灣中南部共42座已商轉太陽光電案場，合計裝置容量為187MW，每年預估可發電2.7億度，約供應8萬戶家庭全年用電，未來15年以上將持續穩健發電，長期挹注綠電轉供收益。

雲豹能源副總經理譚宇軒表示，隨著AI、半導體及電子產業帶動用電結構轉變，企業對具規模且具備高履約能力的綠電需求遽增。本次收購187MW已商轉太陽光電案場，將進一步強化集團於台灣再生能源市場的布局，除擴大自有發電規模外，亦挹注售電子公司天能綠電（7842）提升綠電轉供規模與長期配置能力，協助更多企業加速邁向淨零目標，加速「發電 × 售電」雙引擎整合效益發揮。

雲豹能源投資長陳隽杰表示，本次收購符合集團打造長期收益型再生能源資產的發展方向，透過穩定的長期合約與現金流，建立具規模的營運基礎。此次收購187MW光電案場群將帶來穩定且可預期的收益來源，並結合集團在營運管理、資產管理及綠電銷售的整合能力，進一步提升永續營運價值。

陳隽杰進一步表示，集團自2018年起即與貝萊德於台灣多項太陽光電案場建立長期合作基礎，未來將持續深化合作關係，攜手拓展再生能源布局，共同推動綠能市場發展。

未來，雲豹能源將持續透過擴大能源資源整合與多元低碳布局，深化綠電、儲能及低碳相關應用發展，強化整體供應與服務能力，並持續推進「分散式創能 × 永續循環」策略布局，穩步朝亞洲低碳新能源整合集團目標邁進。