房價下跌有感！新北、桃園「千萬首購天堂」新增2處

全台房市進入盤整修正期，首購族更能圓成家夢。住商機構根據實價登錄，盤整北部三都第一季各行政區平均成交總價，由於不少行政區出現修正，平均總價低於千萬元的「首購天堂」，多達十處，相比去年同期新增了新北市深坑區、桃園市平鎮區等兩個行政區。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶指出，受大環境買氣降溫影響，不少蛋白區價格出現修正，北部千萬可買房的親民區域再擴大。

觀察實價，台北市今年第一季沒有任何行政區平均總價少於千萬元；新北市方面，排除雙溪、貢寮、石碇、石門區等區因交易量過少不列入統計，仍有萬里、三芝、金山、瑞芳及深坑區等5處平均總價少於千萬元。

值得一提的是，深坑區去年第一季平均總價仍有1,164.4萬元，歷經房市盤整過後，今年第一季平均總價下跌26.7%，來到853萬元。

賴志昶分析，新北市近年房價快速走揚，尤其板橋、三重、新莊、中和及永和等一線行政區價格更是扶搖直上，泰山、五股等蛋白行政區，也因外溢效應與捷運機能加持，房價非同日可喻。

不過在萬里、三芝、金山、瑞芳及深坑區等蛋殼區，本身交易量通常偏向於度假宅，或是舊透天，在地買盤稀缺，房價表現也較顯平穩，也成為雙北難得可「千萬成家」的親民行政區。

桃園市也共有五個行政區上榜，分別是觀音、大溪、龍潭、楊梅以及平鎮區；其中，平鎮區去年第一季平均成交總價仍有1,148.4萬元，今年第一季則修正15.6%，平均總價來到968.7萬元。

住商不動產桃竹苗區協理陸毅棋分析，近年買盤轉冷，過去因預售推案推升房價的區域，面臨價格反轉趨勢明顯，其中尤其蛋白區更面臨考驗，不過就算是位處親民房價的桃園市，能千萬成家的區域仍少見。

他表示，桃園五處親民區域，多有產業園區、重劃區等議題加持，例如觀音、大溪等區具備就業人口支撐，剛性需求穩定，未來發展可期，在房價基期較低時期入手，相對有利。