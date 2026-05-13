快訊

川普啟程前往大陸 美國末日飛機罕見現蹤亞洲

NBA又一噩耗！首位公開出櫃球員柯林斯47歲癌逝 主席悼：影響力遠超籃球

「旅遊eSIM」三大電信都可申請！整理日本漫遊方案差異 這家需要先申請門號

聽新聞
0:00 / 0:00

藥華藥 Ropeg 獲衞福部食藥署 ET 核准函 創全球上市首例

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

藥華藥（6446）13日宣布，旗下新藥Ropeginterferonalfa-2b（Ropeg）獲衛福部使用於原發性血小板過多症（ET）核准函，核定新增適應症為治療接受hydroxyurea治療後有抗藥性或無耐受性的原發性血小板過多症成人病人。

藥華藥指出，臺灣為全球首個核發Ropeg用於治療ET核准函的國家，終結ET領域長達近30年的新藥空窗，創下臺灣自主研發新藥在國際骨髓增生性腫瘤（MPN）領域的重要里程碑。

藥華藥執行長林國鐘表示，臺灣率先核發全球首張Ropeg用於治療ET的核准函，不僅是藥華藥深耕MPN領域的重要里程碑，更代表臺灣新藥研發實力獲高度肯定。

他表示，全球有數百萬MPN病患，ET領域自1997年FDA核准「安閣靈」以來，近30年未有新藥問世；很期待在臺灣正式為ET患者帶來期待已久的突破性治療選擇。藥華藥將持續推動如期取得全球多國藥證，並加速Ropeg新適應症開發，讓更多患者受惠。

ET為慢性MPN疾病，患者的血小板異常增生，長期面臨血栓、出血，並可能惡化為骨髓纖維化（MF）或急性骨髓性白血病（AML）風險。根據臺灣健保資料庫研究，國內ET患者約達4,500人，目前一線治療多為仿單外使用hydroxyurea（HU），二線則為「安閣靈」，但整體療效與耐受性仍有限，存在明顯迫切的醫療需求。

Ropeg本次獲衛福部用於治療ET的核准函，主要係依據Ropeg用於ET的全球第三期臨床試驗「SURPASS-ET」結果。該試驗於2019年獲美國FDA同意以Ropeg的HIDAT方案（High-Initial-Dose Accelerated Titration，250mcg-350mcg-500mcg）進行，以更高的起始劑量施打Ropeg，並更快施打到目標劑量。

「SURPASS-ET」主要療效指標標準極高，要求患者同時達成血液學反應、症狀改善及疾病相關指標（如脾臟腫大改善），且未發生重大出血或血栓事件。研究結果顯示，Ropeg組在持久性臨床反應率（durable clinical response）方面顯著優於對照組安閣靈（42.9%vs.6.0%；p=0.0001），達統計顯著差異，展現明確臨床優勢。

Ropeg的HIDAT方案於臺灣、中國及韓國等地的多項研究中均顯示良好耐受性、且可有效阻止PV疾病惡化，並加速達到治療疾病根源、降低導致PV突變基因的目標。另，由於ET患者族群中包含相當比例的年輕患者，Ropeg在女性及年輕患者族群中的應用潛力亦備受關注。

Ropeg為藥華藥自主研發生產的新一代長效型干擾素，目前已於全球約50個國家獲准用於治療真性紅血球增多症（PV）並上市銷售，涵蓋歐盟、美國、日本等主要新藥市場，全球用藥人數與銷售表現持續穩健成長。

ET與PV同屬MPN領域，患者規模相近，為藥華藥繼PV後之重要新適應症布局。憑藉「SURPASS-ET」展現的突破性成果，Ropeg於2026年1月獲美國國家綜合癌症網絡（NCCN）診療指南正式推薦，列為對現行治療反應不佳或無效之高風險ET患者的第一類（Category1）首選療法，顯示國際醫學界高度肯定。

藥華藥表示，後續將向健保署申請將ET適應症納入健保給付，以提升病患可近性與治療負擔能力，並持續推動全球市場布局與醫學推廣，公司預計於2026年再陸續取得美國、日本、中國及韓國ET藥證，全面正式進軍全球ET市場。

繼SURPASS-ET成功達標，藥華藥於2026年初也公布了Ropeg於北美進行、針對ET全族群的單臂臨床試驗EXCEED-ET取得正面成果，不僅有效性及安全性與SURPASS-ET一致，於ET全族群中展現良好療效，並顯示在未曾接受任何治療之ET患者（第一線用藥病人）中，Ropeg療效表現相對更為顯著。

美國FDA已同意以SURPASS-ET作為樞紐性研究，以EXCEED-ET作為確認性證據，進行Ropeg的美國ET藥證審查。未來若獲准擴展應用至更廣泛ET族群，公司也將向臺灣主管機關提出補充資料，以支持Ropeg於ET治療領域的價值與定位，期許讓更多ET患者受惠。

衛福部 藥華藥 FDA

延伸閱讀

國邑L606全球三期雙軌發展 研發里程碑金12億元將分批認列

肺動脈高壓新藥將納健保 逾百病患受惠

心血管疾病制定風險分級 防青壯族群輕忽

心血管疾病風險分級 青壯年族群照護新策略

相關新聞

承億集團掌舵人戴俊郎猝逝 「戴家將娘子軍」火速接班穩軍心迎挑戰

嘉義發跡、深耕建築與文旅產業超過30年的承億集團，原準備迎向事業高峰，卻突遭重大變故。集團創辦人戴俊郎9日因多發性腦溢血猝逝，享年54歲，消息震驚地方政商與建築界。由於承億集團預計第2季上櫃，加上近年積極跨足建設、旅宿與文化事業，此時核心領導人驟然離世，讓外界高度關注集團後續發展與經營穩定性。

房價下跌有感！新北、桃園「千萬首購天堂」新增2處

全台房市進入盤整修正期，首購族更能圓成家夢。住商機構根據實價登錄，盤整北部三都第一季各行政區平均成交總價，由於不少行政區出現修正，平均總價低於千萬元的「首購天堂」，多達十處，相比去年同期新增了新北市深坑區、桃園市平鎮區等兩個行政區。

不輸男性！25歲以上女性房貸平均扛900萬、最愛這類產品 50歲後轉向「買得更好」

5月10日是母親節，以人生階段來看，台灣女性平均初婚年齡約落在31歲，生育高峰集中於30至34歲間，隨著家庭組成與成員擴張，40~45歲以上女性多已歷經成家與生育期，可能累積一定職涯穩定度與資產，具備較成熟的購屋條件與決策能力。

經部奪愛迪生獎16項殊榮

經濟部昨（12）日舉辦「2026 Edison Awards獲獎記者會」，台灣今年再度在「創新界奧斯卡獎」大放異彩，共拿下16座獎項。經濟部部長龔明鑫表示，愛迪生獎評選重視的不只是實驗室發明成果，更強調創新是否真正具備改變世界與商業化落地的能力，拿下16項大獎，展現台灣不只是科技製造重鎮，也逐步成為全球創新的重要夥伴。

中鋼盤價連六漲 熱、冷軋每公噸大漲1,200元 產業利多

中鋼昨（12）日公布6月盤價，連續第六個月調漲價格。大宗底材熱、冷軋每公噸大漲1,200元，延續近三個月來調漲千元以上的強勁氣勢，鋼市交易信心飽滿，預期中下游鋼廠將同步調高內外銷報價，帶動上市櫃鋼廠營收獲利，上半年展望樂觀。

奇美董座交接 許家彰開新局

奇美實業近期董事會通過董事長交接案，創辦人許文龍獨子許家彰接任董事長，原董事長許春華續任奇美集團榮譽董事長。昨（12）日舉行董事長交接典禮。許家彰表示，面對產業競爭與環境變動，企業需持續精進、強化專業並凝聚團隊，將挑戰轉化為成長動能，穩健開創新局。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。