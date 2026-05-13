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承億集團掌舵人戴俊郎猝逝 「戴家將娘子軍」火速接班穩軍心迎挑戰

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義發跡承億集團準備迎向事業高峰，卻突遭重大變故。集團創辦人戴俊郎9日因多發性腦溢血猝逝，享年54歲。圖／承億集團提供
嘉義發跡承億集團準備迎向事業高峰，卻突遭重大變故。集團創辦人戴俊郎9日因多發性腦溢血猝逝，享年54歲。圖／承億集團提供

嘉義發跡、深耕建築與文旅產業超過30年的承億集團，原準備迎向事業高峰，卻突遭重大變故。集團創辦人戴俊郎9日因多發性腦溢血猝逝，享年54歲，消息震驚地方政商與建築界。由於承億集團預計第2季上櫃，加上近年積極跨足建設、旅宿與文化事業，此時核心領導人驟然離世，讓外界高度關注集團後續發展與經營穩定性。

戴俊郎生前以建築結合文化、美學與旅宿經營聞名，在嘉義、高雄新竹等地積極布局。去年更大舉在嘉義市獵地投資，包括取得停辦的私立佳寶幼兒園基地，規畫住宅與文旅開發案；另外也在林森國小附近斥資約3.2億元整合近2300坪精華地段，準備推出大型透天住宅社區。旗下新案「新榮序」由熄燈的新榮戲院改建，開案即傳捷報，每坪成交價突破50萬元，幾近完銷，寫下嘉義房市亮眼紀錄。

除建設本業，承億集團積極跨足旅宿市場，在高雄打造知名的承億酒店被譽為最美飯店；去年攜手遠東集團合作新竹飯店開發案，同時投入文創與美食基地經營，承租嘉義大雅路原湖水岸汽車旅館，轉型為結合在地名店的「山樣子美食基地」，去年底風光開幕。

然而就在集團即將上櫃關鍵時刻，戴俊郎突然離世，成為承億集團最大的考驗。面對突如其來的危機，擁有中正大學企管博士學歷的胞姊戴淑玲扛下重擔，第一時間發出給全體員工的公開信，回憶弟弟創業打拚歷程，盼員工收起哀痛、團結向前，以穩定內部士氣。

隨後公布高層人事異動，由戴淑玲與戴俊郎遺孀、已故嘉縣前縣長凃德錡女兒涂韶紋領軍，攜手4位核心幹部，形成外界口中的「戴家將娘子軍」，持續推進建設、旅宿與文化事業版圖，展現團結永續經營決心。

事實上，去年6月承億集團在嘉義市「隨處樂」住宅大樓舉行動土典禮時，戴俊郎親率幹部出席，地方政商人士雲集，場面盛大，也成為他生前最後一次公開大型露面。如今物是人非，令人不勝唏噓。

不過，業界人士也坦言，當前房市受到央行限貸令衝擊，景氣不如過往熱絡，加上國旅市場疲弱，承億集團除了安定員工與客戶信心，更重要的是如何持續拿出實際業績，贏得銀行團與市場信任。外界認為，戴淑玲此次快速公開信與高層改組，展現危機處理速度與一貫「文青風格」企業形象，但真正的考驗，才正要開始。

嘉義發跡承億集團準備迎向事業高峰，卻突遭重大變故。集團創辦人戴俊郎（前右）9日因多發性腦溢血猝逝，享年54歲，去年6月承億集團在嘉市「隨處樂」住宅大樓舉行動土典禮時，戴俊郎與胞姊戴淑玲（前左）親率幹部出席，地方政商人士雲集，場面盛大，也成為他生前最後一次公開大型露面。如今物是人非，令人不勝唏噓。圖／聯合報資料照片
嘉義發跡承億集團準備迎向事業高峰，卻突遭重大變故。集團創辦人戴俊郎（前右）9日因多發性腦溢血猝逝，享年54歲，去年6月承億集團在嘉市「隨處樂」住宅大樓舉行動土典禮時，戴俊郎與胞姊戴淑玲（前左）親率幹部出席，地方政商人士雲集，場面盛大，也成為他生前最後一次公開大型露面。如今物是人非，令人不勝唏噓。圖／聯合報資料照片

戴俊郎突然離世，成為承億集團最大的考驗。面對突如其來的危機，擁有中正大學企管博士學歷的胞姊戴淑玲（右三）扛下重擔，與戴俊郎遺孀、已故嘉縣前縣長凃德錡女兒涂韶紋領軍，攜手4位核心幹部，形成外界口中的「戴家將娘子軍」，持續推進建設、旅宿與文化事業版圖。圖／承億集團提供
戴俊郎突然離世，成為承億集團最大的考驗。面對突如其來的危機，擁有中正大學企管博士學歷的胞姊戴淑玲（右三）扛下重擔，與戴俊郎遺孀、已故嘉縣前縣長凃德錡女兒涂韶紋領軍，攜手4位核心幹部，形成外界口中的「戴家將娘子軍」，持續推進建設、旅宿與文化事業版圖。圖／承億集團提供

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