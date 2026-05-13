經營密碼／別犯「瑞士起司模型」的錯

在商研院多年顧問與產業觀察經驗中，我發現企業的失敗，較少是因為看錯方向，更多時候是決策出了問題。這個問題，可以用彼得．杜拉克的決策原則來解釋。

首先，是把「結構性問題」當成「事件」處理。企業一次次救火，卻始終沒有真正解決問題。曾有一家台灣製造業者，長期面臨交期延誤與客訴困擾。每當狀況發生，管理階層便立即召開會議、調整排程，甚至加班補救。短期看似有效，問題卻反覆出現，甚至愈來愈嚴重。

後來診斷發現，問題不在現場，而在於訂單預測失準、生產排程缺乏系統性，以及客戶需求未被妥善分類管理。換言之，這不是單一「事件」，而是深層的「結構性」問題。杜拉克提醒我們，決策的第一步，是判斷這是否屬於「通則問題」。否則，解決的只是今天的火，卻不是明天的風險。

著名的「瑞士起司模型」（Swiss Cheese Model）就點出重大事故往往不是單一錯誤，而是多個漏洞同時發生並「對齊」的結果。每一片起司都代表一層防護，包括制度、流程、系統與人員；而每一個洞，則象徵錯誤、疏忽與缺陷。當所有的洞排成一線，事故便隨之發生。

其二，用「觀點」取代「事實」。高階會議裡充滿「觀點」，卻缺乏「事實」。某服務業者在評估是否拓展海外市場時，內部意見分歧：有人認為市場潛力大，有人擔心品牌未成熟，也有人基於過往成功經驗而樂觀，最後，決策是由聲量最大的人主導，而不是由數據與驗證支持。結果進入市場後，發現客群、價格、競爭不如預期，杜拉克曾說，沒有衝突的會議，通常也沒有思考。問題不是意見不同，而是是否透過不同觀點，逼近「事實」。

再者，沒有「替代方案」的決策只是賭博。如某零售品牌，決定全面數位轉型，投入大量資金導入系統，卻沒有設計替代方案。當專案推進不如預期時，企業只能繼續投入，因為沒有其他選項。這本質上不是決策，是單向下注。杜拉克強調，替代方案的價值，不只是比較，而是讓決策者看見「不同風險的樣貌」。

第四點，決策「過於追求完美」，結果錯失關鍵窗口。某科技服務公司在市場初期，就洞察到AI應用的潛力，但內部決策謹慎，「過度理性」導致失敗。公司要求數據完全成熟，商業模式完全驗證，投資報酬清晰可預測。結果當一切「看起來安全」時，市場已被競爭者占據。杜拉克的看法，決策永遠是在「不完全資訊」下進行。因此，關鍵不是「是否完美」，而是風險是否被理解，風險是否在可承擔範圍。

最後，決策沒有落地。策略寫得很好，企業做了策略規劃，但三個月後一切如常。原因在沒有明確責任人、時間點、追蹤機制，決策停留在「文件」，沒有進入「行動」。杜拉克提醒，決策的完成，不在於選擇，而在於執行。總結來看，真正的決策能力，是避免「系統性」的錯誤。這五種情境領導者須自問：我現在面對的是「事件」還是「結構」？我的判斷是基於「事實」還是「觀點」？決策是否「過於追求完美」而失去先機？決策有否「替代方案」？這個決策「誰」會負責？在「何時」完成？

決策，從來不是一瞬間的聰明，而是一連串避免犯錯的能力。這也正是企業能否長期穩定成長，最關鍵的分水嶺。

（作者是財團法人商業發展研究院院長）