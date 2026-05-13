市場觀察室／理性消費崛起 二手「維修」商機大

當前全球經濟正進入一個高成本時代。根據瑞士寶盛2025年《全球財富及高端生活報告》，新加坡連續第三年蟬聯全球生活成本最高的城市，倫敦與香港緊隨其後，顯示出全球主要都會區的生活壓力持續攀升。持續的通膨與高昂的生活成本，正深刻地重塑消費者的行為模式。

生活代價高讓人們不再盲目追求全新商品，而是轉向更具策略性的消費決策。歐睿國際的報告指出，消費者正從「衝動購物」轉向「戰略性消費」與「理性綠色消費」，在追求性價比的同時，也愈發重視永續價值。

對商業管理者而言，這股由消費者壓力引發的變革，並非威脅，而是蘊藏巨大商機的藍海。這股壓力直接催生兩大高速成長市場——二手經濟與維修經濟。

維修服務的複雜性與客戶期望的提升，對傳統營運管理提出了挑戰，而數位轉型則是應對之道。以下是維修服務面臨的三大挑戰及科技解方。

一、服務效率與診斷準確性

傳統維修高度依賴技師的個人經驗，故障排查耗時且不確定性高，導致客戶等待時間長、滿意度低。

科技解方：AI診斷與預測性維護（PdM）。透過建立維修知識庫，AI智能客服可進行初步問題排查，或輔助技師快速定位故障根源。更具革命性的是「預測性維護」，它利用物聯網（IoT）感測器收集設備運行數據（如溫度、震動），結合AI演算法，在故障實際發生前進行預警。

這使得維修從「被動響應」轉變為「主動預防」，能為製造業等領域帶來高達十倍的投資回報率。

二、運營管理與資源調度

手寫工單、混亂的零件庫存、低效的技師排班，是許多維修企業的日常痛點。

科技解方：維修管理系統（MRO）與流程自動化。現代維修管理系統（如外勤筋斗雲）能實現從線上預約、智能派工、進度追蹤到結案的全流程數位化。智慧庫存管理功能可有效管理MRO（維護、維修、運營）物料，預測零件需求，避免呆滯庫存或缺料。同時，將標準作業流程（SOP）數位化、視覺化，不僅確保了服務品質的一致性，也極大縮短了新進技師的培訓周期。

三、顧客關係與服務品質衡量

維修過程如同一個「黑盒子」，資訊不透明是導致客戶不滿的主要原因。服務品質的好壞也往往缺乏客觀的衡量標準。

科技解方：透明化流程與數據化回饋。管理者可引入PZB服務品質模型，系統性地分析顧客「期望服務」與「感知服務」之間的五大缺口，從而精準定位改善方向。提供客戶24小時線上查詢維修進度，能極大提升服務透明度。維修結束後，自動觸發的數位滿意度調查，則能收集即時回饋，將抽象的「服務品質」轉化為可量化、可追蹤的數據指標。

（作者是國立高雄師範大學事業經營系教授）