快訊

府院擬推動二次軍購條例補齊預算 在野批「土匪」

聽新聞
0:00 / 0:00

智慧經營／中華電信行政長暨執行副總陳元凱 強打工作生活平衡特色幸福職場 吸引年輕人

經濟日報／ 黃晶琳
中華電信行政長暨執行副總陳元凱（前排中）率團隊積極徵才，強打幸福企業模範生、夢想職涯在中華電信以及平衡生活等級提升等關鍵，吸引Z世代人才。記者黃晶琳／攝影
中華電信行政長暨執行副總陳元凱（前排中）率團隊積極徵才，強打幸福企業模範生、夢想職涯在中華電信以及平衡生活等級提升等關鍵，吸引Z世代人才。記者黃晶琳／攝影

工作、生活平衡WLB（Work-Life Balance）是年輕人求職的新焦點，更是電信龍頭中華電信（2412）重返年輕世代求職熱門企業關鍵。近期中華電信招考399人，狂吸上萬人報考，扭轉過往跟竹科搶人才的劣勢，除了工作、生活平衡，國際舞台及創業機會等多元職涯發展更是吸引人才關鍵。

彈性工時 福利升級吸睛

早年在官股色彩濃厚的中華電信上班，就像是半個鐵飯碗，每每招考都吸引萬人報名，錄取率甚至不到1%。近年受到台積電、聯發科等竹科的科技大廠，以高薪、高獎金廣吸人才，讓中華電信徵才一度受阻，甚至面臨搶人才的危機。

中華電信每年徵才約1,500至1,600人，董事長簡志誠多次強調，中華電信在高度競爭的電信產業中，營運不斷創新高，最大動力之一就是人才永續，2026年更要聚焦AI、網路韌性及人才永續，人才是不斷成長的重要一環。

為廣納人才，中華電信近年積極加薪、提升福利津貼，增加休假福利等，自2022年起年年定額加薪，後續更新增伙食津貼、交通津貼，累計每個月光是定額加薪、各類津貼達15,900元；自2021年開始加發一次性獎金，六年共發出超過8萬元。

除了加薪、加津貼、加激勵獎金外，中華電信還提升「休假」福利，包含身心調適假、生日假，有薪事假，甚至首年加入公司的同仁都擁有保證至少三天的特休假。相較於部分企業即使提供多元假別，員工也不一定敢請，中華電信是「有假」也「敢請」，中華電信觀察，員工有需要就會請，包含生日假或者身心調適假都有不錯的執行率。

而中華電信首創育兒彈性工時，更是員工超有感的制度，符合資格員工有九成均提出申請，且即使提早下班一個小時，但工作效率明顯提升。

提供舞台 滿足職涯需求

雖然薪資及獎金不一定比得上科技大廠，但中華電信強化福利、員工、育兒照顧，強調打造工作、生活平衡的工作環境，讓中華電信成為台灣幸福企業常勝軍，加上中華電信積極導入AI，擴大國際市場布局，更鼓勵內部創業，讓員工同時擁有國際舞台及創業機會等多元職涯發展空間，擄獲年輕世代的心。

中華電信行政長暨執行副總陳元凱指出，中華電信國際布局從東南亞、日本熊本、美國亞利桑那，甚至位於德國的歐洲分公司，讓同仁有機會累積國外工作資歷，同時鼓勵內部創業，透過完整培育機制，像是中華資安國際就是從內部創業到成功掛牌上市，還有更多創業團隊正在培育過程、或邁向獨立成立公司階段。

近期台灣進入「大缺工時代」，但中華電信不管是大型招考或者是開出職缺，應徵人數都明顯提升，近期招考計劃開出399人職缺，甚至吸引上萬人報名，成為人才趨之若鶩的幸福職場。

陳元凱認為，在中華電信，不管是業務、財務、公務、管理，理組、文組的人才都可以找到舞台，站在中華電信這個巨人肩膀上，眺望國際，還可以達到工作、生活平衡，即使面臨台灣少子化及科技業人才競爭，但中華電信提供職場環境及職涯舞台，均符合Z世代的求職需求。

增加薪資及福利必然增加營運成本，也最令企業卻步的關鍵。但中華電信員工及經營團隊，以經營效率證明，即使提早一小時下班也不影響工作進度，即使增加福利及薪資等營運成本，也不影響獲利表現，更屢創新高，超越高標財測，展現了「人才永續」才是企業進步的最大動力。

中華電信 求職 竹科

延伸閱讀

薪水多28 萬、每天早一小時下班 中華電、台灣大薪資工時曝光

藝珂集團東亞區資深副總裁陳玉芬專訪：掌握人本優勢 迎向AI時代的職場變革

中華電營收／4月、EBITDA創同期新高 每股純益0.48元拿下單月獲利王

從數位轉型與永續經營趨勢 探索企業AI人才需求

相關新聞

經部奪愛迪生獎16項殊榮

經濟部昨（12）日舉辦「2026 Edison Awards獲獎記者會」，台灣今年再度在「創新界奧斯卡獎」大放異彩，共拿下16座獎項。經濟部部長龔明鑫表示，愛迪生獎評選重視的不只是實驗室發明成果，更強調創新是否真正具備改變世界與商業化落地的能力，拿下16項大獎，展現台灣不只是科技製造重鎮，也逐步成為全球創新的重要夥伴。

中鋼盤價連六漲 熱、冷軋每公噸大漲1,200元 產業利多

中鋼昨（12）日公布6月盤價，連續第六個月調漲價格。大宗底材熱、冷軋每公噸大漲1,200元，延續近三個月來調漲千元以上的強勁氣勢，鋼市交易信心飽滿，預期中下游鋼廠將同步調高內外銷報價，帶動上市櫃鋼廠營收獲利，上半年展望樂觀。

奇美董座交接 許家彰開新局

奇美實業近期董事會通過董事長交接案，創辦人許文龍獨子許家彰接任董事長，原董事長許春華續任奇美集團榮譽董事長。昨（12）日舉行董事長交接典禮。許家彰表示，面對產業競爭與環境變動，企業需持續精進、強化專業並凝聚團隊，將挑戰轉化為成長動能，穩健開創新局。

2026大師論壇／財部次長阮清華談政府角色 引導產業創新轉型

財政部政務次長阮清華昨（12）日表示，國際政經局勢動盪、經濟不確定性升高，考驗企業經營韌性及轉型能力。政府持續引導產業加速轉型升級，以創新化解風險、以轉型開創新局。

2026大師論壇／諾貝爾經濟學獎得主郝伊特：創造性破壞 催動經濟

2025年諾貝爾經濟學獎得主、布朗大學教授郝伊特（Peter Howitt）昨（12）日指出，贏家與輸家的衝突是經濟成長的核心，經濟成長要具備七大要素：自由競爭、專利權保護、容忍破壞、國際貿易、多元的人力資本、願意承擔風險的金融體系、產官學合作。

2026大師論壇／諾貝爾經濟學獎得主郝伊特看台灣晶片 所向無敵

AI興起對全球經濟帶來深遠且結構性影響，2025年諾貝爾經濟學獎得主郝伊特（Peter Howitt）昨（12）日表示，台灣高品質晶片製造能力在世界所向無敵，針對外界擔憂產業發展不均，建議政府可透過投資基金及產業政策，扶植需要幫助的產業。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。