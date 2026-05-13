2026大師論壇／對談亞大師生 大師：新科技創造機會

面臨AI時代諸多挑戰，2025年諾貝爾經濟學獎得主郝伊特（Peter Howitt）昨（12）日勉勵年輕世代，如果能選擇自己所出生的時代，他會選擇現在，雖然未來充滿不確定性，但也藏著更多機會，人工智慧（AI）將創造許多新任務，未來非常值得期待。

郝伊特昨日出席「2026大師論壇」，並與亞洲大學師生座談，探討人工智慧時代，人類工作與創造力的新方向，並給予年輕世代建言。

許多學子擔憂，AI強烈衝擊勞動市場，是否將取代現有人類工作，年輕世代又將如何思考工作選擇？

郝伊特建議年輕人，要找到真正喜歡做的事，而非只為了追求安全而選擇工作，不要害怕不確定性。「如果你想成功，必須非常努力，如果你不愛你的工作，你就找不到那股動力。」

郝伊特坦言，以前在北美，如果你進入大公司，可以工作一輩子；現在人們則會頻繁更換工作。回應他著名的「創造性破壞理論」，破壞是成長過程的一部分，但結果顯示，我們現在的生活比父母那一代豐富得多。

他認為，AI將創造許多現在還不存在的新任務、新職業，只要追求真心喜愛的領域，未來非常值得期待。

此次座談，共有30多位亞洲大學師生參與大師論壇，包含來自印度、印尼、越南、蒙古、非洲及台灣等地多名國際生，以及彰化女中、興大附中學生代表，與諾貝爾大師暢談AI衝擊及職涯挑戰。

亞洲大學校長蔡進發表示，AI將對社會、產業、工作，特別是教育產生重大影響，將取代許多工作，比如Google、Meta等跨國科技巨擘，正用AI取代公司部分中階職位；同時，2024年諾貝爾物理學獎與化學獎都頒給與AI領域相關研究者。

因此學校改革通識課程，教授「AI素養」，不只教學生使用AI，更培養學生無法被AI取代。

來自印度的亞大經營管理學系博士生Suman提問，在AI技術背景下，應如何看待如信任感、感知複雜度、期望值等個體行為，對於創新成長效果的影響？郝伊特表示，他認為AI最終將強化人類能力與天賦，也能實現許多造福人類的事，關鍵在於如何將其導向好的方向。

來自彰化女中的Vivi提問表示，如果AI將使許多工作被取代，年輕人要如何培養未來需要的工作技能？

郝伊特認為，他不認為工作會徹底消失。大型企業仍需要初階職位，因為那是企業未來人才培養與組織發展的基礎。

他認為，大學未來將不得不更深入參與「職業導向」與「實務導向」教育。