快訊

府院擬推動二次軍購條例補齊預算 在野批「土匪」

聽新聞
0:00 / 0:00

2026大師論壇／對談亞大師生 大師：新科技創造機會

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導
2026大師論壇邀請諾貝爾經濟學獎得主郝伊特（中）與亞洲大學學生座談。記者余承翰／攝影
2026大師論壇邀請諾貝爾經濟學獎得主郝伊特（中）與亞洲大學學生座談。記者余承翰／攝影

面臨AI時代諸多挑戰，2025年諾貝爾經濟學獎得主郝伊特（Peter Howitt）昨（12）日勉勵年輕世代，如果能選擇自己所出生的時代，他會選擇現在，雖然未來充滿不確定性，但也藏著更多機會，人工智慧（AI）將創造許多新任務，未來非常值得期待。

郝伊特昨日出席「2026大師論壇」，並與亞洲大學師生座談，探討人工智慧時代，人類工作與創造力的新方向，並給予年輕世代建言。

許多學子擔憂，AI強烈衝擊勞動市場，是否將取代現有人類工作，年輕世代又將如何思考工作選擇？

郝伊特建議年輕人，要找到真正喜歡做的事，而非只為了追求安全而選擇工作，不要害怕不確定性。「如果你想成功，必須非常努力，如果你不愛你的工作，你就找不到那股動力。」

郝伊特坦言，以前在北美，如果你進入大公司，可以工作一輩子；現在人們則會頻繁更換工作。回應他著名的「創造性破壞理論」，破壞是成長過程的一部分，但結果顯示，我們現在的生活比父母那一代豐富得多。

他認為，AI將創造許多現在還不存在的新任務、新職業，只要追求真心喜愛的領域，未來非常值得期待。

此次座談，共有30多位亞洲大學師生參與大師論壇，包含來自印度、印尼、越南、蒙古、非洲及台灣等地多名國際生，以及彰化女中、興大附中學生代表，與諾貝爾大師暢談AI衝擊及職涯挑戰。

亞洲大學校長蔡進發表示，AI將對社會、產業、工作，特別是教育產生重大影響，將取代許多工作，比如Google、Meta等跨國科技巨擘，正用AI取代公司部分中階職位；同時，2024年諾貝爾物理學獎與化學獎都頒給與AI領域相關研究者。

因此學校改革通識課程，教授「AI素養」，不只教學生使用AI，更培養學生無法被AI取代。

來自印度的亞大經營管理學系博士生Suman提問，在AI技術背景下，應如何看待如信任感、感知複雜度、期望值等個體行為，對於創新成長效果的影響？郝伊特表示，他認為AI最終將強化人類能力與天賦，也能實現許多造福人類的事，關鍵在於如何將其導向好的方向。

來自彰化女中的Vivi提問表示，如果AI將使許多工作被取代，年輕人要如何培養未來需要的工作技能？

郝伊特認為，他不認為工作會徹底消失。大型企業仍需要初階職位，因為那是企業未來人才培養與組織發展的基礎。

他認為，大學未來將不得不更深入參與「職業導向」與「實務導向」教育。

人工智慧 科技

延伸閱讀

黃仁勳卡內基美隆大學畢典致詞 稱AI創造「世代首見機會」

輝達 CEO 黃仁勳勉勵卡內基美隆大學畢業生：善用 AI 不怕被取代

從數位轉型與永續經營趨勢 探索企業AI人才需求

碩生學習亂象多…頂大博士生怒轟「乾脆讓AI讀」 網笑：學長抱歉會請AI改進

相關新聞

經部奪愛迪生獎16項殊榮

經濟部昨（12）日舉辦「2026 Edison Awards獲獎記者會」，台灣今年再度在「創新界奧斯卡獎」大放異彩，共拿下16座獎項。經濟部部長龔明鑫表示，愛迪生獎評選重視的不只是實驗室發明成果，更強調創新是否真正具備改變世界與商業化落地的能力，拿下16項大獎，展現台灣不只是科技製造重鎮，也逐步成為全球創新的重要夥伴。

中鋼盤價連六漲 熱、冷軋每公噸大漲1,200元 產業利多

中鋼昨（12）日公布6月盤價，連續第六個月調漲價格。大宗底材熱、冷軋每公噸大漲1,200元，延續近三個月來調漲千元以上的強勁氣勢，鋼市交易信心飽滿，預期中下游鋼廠將同步調高內外銷報價，帶動上市櫃鋼廠營收獲利，上半年展望樂觀。

奇美董座交接 許家彰開新局

奇美實業近期董事會通過董事長交接案，創辦人許文龍獨子許家彰接任董事長，原董事長許春華續任奇美集團榮譽董事長。昨（12）日舉行董事長交接典禮。許家彰表示，面對產業競爭與環境變動，企業需持續精進、強化專業並凝聚團隊，將挑戰轉化為成長動能，穩健開創新局。

2026大師論壇／財部次長阮清華談政府角色 引導產業創新轉型

財政部政務次長阮清華昨（12）日表示，國際政經局勢動盪、經濟不確定性升高，考驗企業經營韌性及轉型能力。政府持續引導產業加速轉型升級，以創新化解風險、以轉型開創新局。

2026大師論壇／諾貝爾經濟學獎得主郝伊特：創造性破壞 催動經濟

2025年諾貝爾經濟學獎得主、布朗大學教授郝伊特（Peter Howitt）昨（12）日指出，贏家與輸家的衝突是經濟成長的核心，經濟成長要具備七大要素：自由競爭、專利權保護、容忍破壞、國際貿易、多元的人力資本、願意承擔風險的金融體系、產官學合作。

2026大師論壇／諾貝爾經濟學獎得主郝伊特看台灣晶片 所向無敵

AI興起對全球經濟帶來深遠且結構性影響，2025年諾貝爾經濟學獎得主郝伊特（Peter Howitt）昨（12）日表示，台灣高品質晶片製造能力在世界所向無敵，針對外界擔憂產業發展不均，建議政府可透過投資基金及產業政策，扶植需要幫助的產業。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。