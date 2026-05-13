2026大師論壇／財部次長阮清華談政府角色 引導產業創新轉型

財政部政務次長阮清華昨（12）日表示，國際政經局勢動盪、經濟不確定性升高，考驗企業經營韌性及轉型能力。政府持續引導產業加速轉型升級，以創新化解風險、以轉型開創新局。

經濟日報與兆豐金控昨日共同主辦「2026大師論壇」，邀請2025年諾貝爾經濟學獎得主郝伊特（Peter Howitt）來台演講，本次大師論壇由台新新光金控、富邦金控、富蘭克林華美投信與亞洲大學協辦。

阮清華致詞時表示，郝伊特針對創新動能對經濟成長影響提出精闢見解，深化對創新驅動成長模式的瞭解，財政部也將靈活運用各項財政工具，在確保國家財政永續同時，支持創新發展與產業轉型，強化經濟韌性。

阮清華表示，國際局勢動盪，考驗企業經營韌性及轉型能力，創新已成為因應挑戰、維持競爭力關鍵要素。近年生成式AI等創新技術快速發展，台灣居於AI供應鏈優勢地位，經濟成長率由過去約2%至3%，2024年躍升至5.27%、2025年更達8.68%，為經濟成長注入關鍵動能。

阮清華說，政府穩定整體經濟的同時，也持續打造有利創新環境，引導產業加速轉型升級，以創新化解風險、以轉型開創成長新局。

為支持創新與產業轉型，阮清華指出，財政部持續運用租稅優惠與融資工具引導資源配置。稅制方面，持續強化誘因，協助企業調整體質，在《產業創新條例》中，對於研發創新、智慧與綠色轉型、協助新創事業發展三大面向，提供租稅優惠，包含擴大投資抵減適用範圍，增加AI及節能減碳項目；為加速引導資金挹注新創，降低投資門檻，驅動產業創新與經濟轉型。

融資方面，財政部督導公股銀行支持產業資金需求，擴大辦理「中小暨微型企業振興融資方案」，增加融資額度並延長申貸期限，協助企業穩健經營。另為支持能源轉型，引導資金投入再生能源發展，降低對進口能源依賴，財政部也督導公股銀行積極辦理永續發展相關領域投資及融資，協助綠電及再生能源產業取得金融支援，引導產業朝向綠色經濟轉型。