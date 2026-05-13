2026大師論壇／富邦金控首席經濟學家羅瑋 剖析趨勢 M型社會加劇

富邦金控（2881）首席經濟學家羅瑋昨（12）日表示，AI產業確實存在局部泡沫，有些公司僅憑「AI概念」就獲得誇張估值或過度融資，其泡沫破滅是市場「去蕪存菁」；台灣仍會在AI發展中占有重要地位，若美伊戰爭儘快結束，台股後市可期。

羅瑋昨日出席2026大師論壇「圓桌座談：台灣創新經濟的未來」場次時指出，過去30年，人類已經歷過兩次「創造性破壞」。第一次是1990年代，個人電腦加上網際網路，大幅提升勞動生產力，但也帶來管理階層扁平化，隨著中產階級的消失，形成所謂的「M型化社會」。

第二次是2013年4G電信系統普及化，讓智慧型手機效能完全釋放，一隻智慧型手機替代了包括傳統手機、數位相機、隨身聽、DVD播放機，同時帶動行動支付、電商購物、數位串流和共享經濟，甚至改變社交行為和工作型態，過程中有多少電子廠商、傳統中小型商店被淘汰，而這個轉變的過程，人類都一一克服。

羅瑋表示，未來AI普及化後，M型化社會將變得更加嚴重，善用AI者的薪資所得、社會階層會進一步提升，沒辦法跟上腳步的人，就會墜入M型的另外一端。

至於AI泡沫化爭論，羅瑋認為，首先要區分「估值泡沫」與「技術泡沫」。回顧2000年網路泡沫，當時倒閉的是那些沒有獲利模式的公司，但當時建置的網通基礎設備並沒有被遺棄，反而成為接下來20年全球經濟發展的基石。

他認為，目前AI產業確實存在局部泡沫，許多公司在沒有核心技術、明確獲利模式、甚至足夠現金流情況下，僅憑一個「AI概念」就獲得誇張估值或過度融資，這部分泡沫確實存在破滅風險，是市場的「去蕪存菁」。

羅瑋指出，科技巨頭未來是否能有效回收龐大資本支出，的確是相當嚴峻的挑戰，但台灣仍會在AI發展循環中占有重要地位，尤其在「算力」，即先進製程、高階伺服器、高速傳輸三部分。