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2026大師論壇／和碩董事長童子賢：能源、法規、人才 三大挑戰

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
和碩董事長童子賢。記者余承翰／攝影
和碩董事長童子賢。記者余承翰／攝影

和碩（4938）董事長童子賢昨（12）日表示，工業革命後，人類科技有大幅進展，台灣科技產業這兩年相當熱鬧，若想延續這波繁榮，在能源、法規、人才都有很大挑戰，需在其中取得平衡。他呼籲，全球科技未來發展應建立在「好的態度」。

童子賢昨日出席「2026大師論壇」，以「科技的明日世界-經濟的機會與挑戰」為題發表演講，暢談經濟結構、科技與能源轉型、氣候變遷、全球化與國防科技等議題。

童子賢認為，經濟就是生產與消費的互動，科技扮演關鍵角色。尤其工業革命之後，人類科技有大幅進展，科技進步不僅帶動全球人口增長，更讓經濟規模大幅提升。但人與自然環境面臨很多新挑戰，全球科技未來發展應建立在「好的態度」，例如讓人類幸福、智慧、繁榮，並兼顧對自然環境的保護。

從台灣自身看，童子賢指出，過去兩、三年科技產業熱鬧滾滾，台股躍居全球第六大股市。台灣若想延續這波繁榮及優勢，不管在能源、法規及人才方面都有很大挑戰，需在其中取得平衡。

他提到，石油重要性已低於電，而目前電力可由水、太陽能、風力與核能供應，台灣公共運輸已廣泛電氣化，下一步為私家車電動化並確保潔淨電力。

童子賢表示，先進晶片與AI高度仰賴電力，隨著台積電（2330）先進製程進入2奈米與1.5奈米製程，用電量會上升，台灣必須前瞻規劃電力供應與環境影響。

他說，科技進步帶來新挑戰，例如達文西機械手臂會不會取代外科醫生？虛擬實境與AI會不會取代詩人、作曲家、教師、律師、會計師的工作？甚至未來AI會不會取代人，讓演員、導演沒有工作？是值得思考的議題。

童子賢指出，儘管全球科技持續發展，全球化目前卻面臨挑戰。在美中兩國對抗下，影響全球科技產業後續發展。

近期屢傳台積電訂單遭英特爾瓜分，童子賢昨日專講結束後接受媒體訪問時強調，台積電目前訂單接不完，短期內領導地位難遭撼動，外界不必過度擔心競爭對手搶單問題，且全球半導體市場規模足夠龐大，完全容得下台積電與英特爾兩家公司。

相較於競爭壓力，童子賢認為，台積電真正面臨的問題反而不是訂單，而是如何消化爆量需求，隨著全球持續擴廠，背後牽涉到的人才、電力與接班問題，才是未來更大挑戰。

台積電 童子賢

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