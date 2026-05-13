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2026大師論壇／台新新光金控首席經濟學家李鎮宇 看發展 AI 終點還很遠

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
台新新光金首席經濟學家李鎮宇。記者余承翰／攝影
台新新光金首席經濟學家李鎮宇。記者余承翰／攝影

台新新光金控（2887）首席經濟學家李鎮宇昨（12）日指出，當AI橫空出世，教育體制還沒有準備好，所導致的摩擦性失業會持續一段時間。他認為，人類對AI的想像力還不夠，目前距離AI發展的終點還很遙遠，AI產業不至於泡沫化。

李鎮宇昨日出席2026大師論壇「圓桌座談：台灣創新經濟的未來」，該座談由臺大經濟系特聘教授林明仁主持，諾貝爾經濟學家郝伊特（Peter Howitt）、李鎮宇與富邦金控首席經濟學家羅瑋共同與談。

外界關注AI如何衝擊勞動市場，李鎮宇表示，觀察美國勞動市場，最近出現流動性的乾渴，想要離職的、想要招募的都不敢有動作，如同2025年諾貝爾經濟學獎得主郝伊特所提，「AI會帶來新的工作」，還不知道新工作長什麼樣子，舊的工作就已慢慢被取代。

李鎮宇指出，華爾街日報曾報導，如今的AI，就像當初英國工業革命初期，用400台縫紉機，取代了1,600名縫紉工人，如今剛畢業的學生，也難以找到工作。

也就是說，當AI橫空出世，教育體制卻還沒準備好，甚至不知道要訓練什麼樣的人才，因為在AI還未到來前，人類對於工作的理解是，能跟機器溝通的可拿高薪，跟人溝通的拿到低薪；但AI出現後，大家發現跟機器溝通變簡單了，情況開始反轉，但教育與觀念仍然沒變。

至於AI是否會泡沫，李鎮宇分析，如今大家對於AI的想像，很像19世紀人類對電力想像，僅侷限於照明，卻不知道電力可發展啟動機、電動車等，200年後放到AI來看，也就是說我們現在對AI的想像力是不夠的，距離AI發展的終點還很遙遠。

但「股價」是否會泡沫，李鎮宇認為，現在還在發展階段，不一樣的產業有不一樣的評價法，有看本益比、財務狀況、現金流，當然也有人錯拿本夢比來評價股票，而AI股票如今還沒走到最後一段。

富邦金控 李鎮宇 台新新光金控

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