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2026大師論壇／經濟部次長何晉滄：加大 AI 護城河 保持領先

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
經濟部次長何晉滄。 記者余承翰／攝影
經濟部次長何晉滄。 記者余承翰／攝影

經濟部政務次長何晉滄昨（12）日表示，現在是AI產業革命重要時刻，台灣就在全球經濟轉型核心，以完整半導體聚落，打造全球最受信賴的AI半導體供應基地，也要發展矽光子、面板級封裝等，加大「護城河」，以保持領先地位。

何晉滄昨日出席「2026大師論壇」，並以「台灣產業創新戰略：在全球鏈重組的成長路徑」為題發表演說。

何晉滄表示，近年半導體及高科技產業為台灣帶來經濟紅利，台灣推動五大信賴產業發展，例如無人機、次世代通訊產業、及機械業高值化，希望將經濟紅利外溢到傳產，推升傳產升級，政府也提供逾百億資金輔導中小微企業進行數位及低碳轉型。

何晉滄表示，近年台灣經濟成長亮眼，印證AI為全球經濟帶來破壞性創新。今年第1季經濟成長率概估達13.69%，是台灣以半導體供應鏈韌性，提供全球AI發展基礎的成果；受惠於AI、高效能運算及雲端服務等創新應用持續擴展，2026年出口估將突破7,800億美元。

他提及，AI就像當年發明電力，AI現在更是國力象徵，台灣要抓住AI浪潮，不只晶片製造，還要做晶片應用。台灣護國神山群持續鞏固先進製程、先進封裝及關鍵零組件優勢，例如發展矽光子技術、面板級封裝等，以「加大護城河」，以保持產業領先地位。

川普2.0對全球祭出對等關稅，儘管遭美國最高法院裁定違法，但川普政府已對主要貿易夥伴展開301調查，有可能在7月宣布關稅，確保過去與各國談判結果能夠落實。

何晉滄強調，台灣雖有半導體優勢，但設備、材料等都與美日歐合作，台灣不可能不理會美國，須在台美談判上取得對台灣有利條件。

何晉滄強調，台美共同帶動AI產業發展，近年來國際大廠來台設前瞻研發布局，例如關鍵晶片輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、先進設備ASML等與台灣共同研發；台灣樂意與全球夥伴供應鏈密切合作，從美國設計、日本材料、歐洲設備到台灣製造和封測，互補合作。

展望未來，何晉滄表示，將持續深化台美經貿關係，在台美簽署投資合作備忘錄（MOU）及對等貿易協定（ART）、經濟繁榮夥伴對話（EPPD）基礎上，台美雙向投資，聯手打造更穩定供應鏈。

半導體 經濟部 矽光子

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