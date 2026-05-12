大毅集團「高年級聚樂部」落成 樂齡長住飯店新典範

台中全新樂齡長住飯店亮相！大毅集團12日舉行「高年級聚樂部」開幕儀式，由大毅集團董事長林隆深主持，包括副市長黃國榮、前台中市長胡志強都親自出席祝賀，隆重對外揭曉座落於台中市西區核心、斥資20億元打造的旗艦計畫。

高年級聚樂部結合了國美館特區的文教優勢，與老爺酒店集團的飯店服務技術顧問，打造全台首座「飯店、學院、社群」三位一體的市中心熟齡長住旅館。

台中市政府觀旅局指出，高年級聚樂部開創銀髮長住與養生旅遊新藍海，強調社群互動與終身學習，提升銀髮產業的價值層次，讓旅館不僅是居住地，更是長者活躍社交的中心，對台中的「宜居城市」與「樂齡觀光」形象具有重大貢獻。

林隆深指出，高年級聚樂部位於台中市西區三民路與朝陽路口，規劃有176間飯店式套房，打破傳統觀光飯店以「短途旅遊」為主的營收模式，鎖定55+族群的長住需求，為台中觀光市場注入「生活服務型」的新產品。

台灣正式邁入超高齡社會，銀髮產業的轉型已從「照護模式」演變為「生活品質」的競爭。

林隆深強調，此案結合西區完善的醫療資源與便利機能，將運動醫學、健康管理融入飯店營運，有助於台中市發展為國際高齡友善旅遊、養生觀光的首選城市。

大毅集團自2018年與老爺酒店集團聯手推出台中大毅老爺行旅，成功跨足觀光產業後，持續思索地產與服務的深度結合。隨著超高齡社會來臨，如何引領熟齡世代優雅轉身、擁抱理想的「老後生活」，亦是大毅集團的使命。

高年級聚樂部不僅是大毅集團在觀光休閒產業的二次飛躍，更是集團跨足「樂齡產業」的重要轉型點。透過成立專責公司獨立運作，大毅集團將建築專業轉化為服務動能，不僅要解決「住」的需求，更要經營熟齡族群對於「價值轉化」與「社交尊榮」的渴望。

高年級聚樂部提供176間飯店式套房，坪數從9.5坪至18坪不等。採無障礙通用設計，並配備適齡化傢俱、緊急呼叫保安系統。另外結合專門為熟齡體適能設計的高年級健身房，配合運動醫學顧問醫師及專業教練提供個人化運動處方，並設有舞蹈教室、藝文走廊與森活步道，滿足身心靈全方位的健康管理。

高年級聚樂部採會員制長租模式，透過穩定且透明的會費制度，提供住戶全天候生活管家服務，可以省去繁瑣家務，將時間歸還給精彩的生活。

在生活管家服務方面，最貼心的靈魂人物由具備飯店與物管經驗的團隊組成，不只負責房務與餐飲，更扮演著「心理支持」的角色。透過陪伴與理解，讓會員在飯店環境中依然能感受到家一般的歸屬感。

林隆深期盼入住的高年級族群，都能夠在這裡共創美好的第二人生，讓老後成為人生中最自主、最精彩的篇章。

展望未來，林隆深說，大毅已從地產開發商轉型為「全齡生活服務提供者」。未來，結合台中西區完善的醫療資源與便利機能，將「運動醫學、健康管理」融入飯店營運，有助於台中發展為國際高齡友善旅遊與養生觀光的首選城市。

觀旅局表示，台灣已邁入超高齡社會，市府也積極推動銀髮族觀光，持續進行各處景點、登山步道及自行車道的無障礙設施優化。

同時串聯溫泉、老街、歷史建築、藝文空間與自然療癒等景點，於「大玩台中」（https://travel.taichung.gov.tw/zh-tw）推出各類熟齡漫遊行程，同時也設置「友善樂齡旅宿」專區，提供最新無障礙的住宿環境資訊，期望以最便利、最舒心的方式，讓高齡者能更自在地悠遊台中。

台中市推動觀光具有亮眼成效，根據交通部觀光署統計，台中市去年全年住宿人次達929萬人次，較前一年增加36萬人次；觀光遊憩據點累計旅遊人次達1億4,700多萬，為全國第一。

後續還有凱悅集團旗下安達仕飯店，以及台中商銀JW萬豪酒店等多家大型知名品牌旅館將陸續開幕，顯示業界也十分看好台中未來的觀光前景。

今天的開幕活動，台中副市長黃國榮、副秘書長林育鴻、前台中市長胡志強、前內政部長廖了以、觀旅局主任秘書廖偉志、財政部國有財產署中區分署副分署長張能軒、老爺酒店集團執行長沈方正、高年級聚樂部總經理蔣大雄，以及即將出任世界不動產聯合會總會會長的張麗莉等人都到場共襄盛舉。

高年級聚樂部提供176間飯店式套房，坪數從9.5坪至18坪不等，採無障礙通用設計。記者宋健生/攝影

大毅集團董事長林隆深期盼入住的高年級族群，都能在這裡共創美好的第二人生。記者宋健生/攝影

飯店式套房配備適齡化傢俱、緊急呼叫保安系統。記者宋健生/攝影