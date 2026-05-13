快訊

府院擬推動二次軍購條例補齊預算 在野批「土匪」

聽新聞
0:00 / 0:00

2026大師論壇／諾貝爾經濟學獎得主郝伊特看台灣晶片 所向無敵

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

AI興起對全球經濟帶來深遠且結構性影響，2025年諾貝爾經濟學獎得主郝伊特（Peter Howitt）昨（12）日表示，台灣高品質晶片製造能力在世界所向無敵，針對外界擔憂產業發展不均，建議政府可透過投資基金及產業政策，扶植需要幫助的產業。

對於台灣產業發展集中半導體，郝伊特認為，確實像是一種「荷蘭病」，但「病況」不算嚴重，他建議政府可設立投資基金，將資金注入其他產業，再加上政策推動扶植，可使情況好轉。

郝伊特昨日出席「圓桌座談：台灣創新經濟的未來」場次，他指出，AI確實會取代部分人類工作，但也會發展出新的工作。

對於市場出現「AI泡沫化」疑慮，郝伊特認為，現在所提到的泡沫化沒有任何依據，過往產業在泡沫化前，都會出現明顯跡象，在篩選過程中，能善用技術者就能成功。

他認為，AI還處於非常早期的階段，大量資金湧入，尚不知道最終會成長到什麼樣子，與其說是「泡沫」，不如說AI像是巨浪，總會有撞上海岸的一天，的確現在大家有非常多的期待，只是過程中仍會經歷震盪。

而台灣在AI供應鏈扮演重要角色，郝伊特看好未來發展，他指出，台灣高品質晶片製造能力在世界所向無敵。

儘管台灣經濟規模比不上美國、中國大陸或歐盟等，但台灣積極投入極佳的科技及半導體領域，經濟成長大多數來自AI相關供應鏈，且相當穩健，加上台灣晶片產業多角化分散布局，足以因應未來AI發展。

郝伊特強調，AI或許能取代工作，但沒辦法取代人類的好奇心、創造力及對知識的探索等內驅力，這是人類獨有的特質，也是下一代最重要資產。

半導體

延伸閱讀

台股狂漲準備崩盤？ 專家搖頭「還有1大利多」：漲得讓你昏倒

掌握AI浪潮不單押 瀚亞ETF組合基金攻守兼備

如何為中小企業在變局中增加韌性

協助企業在動盪中維持優勢 阮清華：穩健善用財政工具支持創新與轉型

相關新聞

經部奪愛迪生獎16項殊榮

經濟部昨（12）日舉辦「2026 Edison Awards獲獎記者會」，台灣今年再度在「創新界奧斯卡獎」大放異彩，共拿下16座獎項。經濟部部長龔明鑫表示，愛迪生獎評選重視的不只是實驗室發明成果，更強調創新是否真正具備改變世界與商業化落地的能力，拿下16項大獎，展現台灣不只是科技製造重鎮，也逐步成為全球創新的重要夥伴。

中鋼盤價連六漲 熱、冷軋每公噸大漲1,200元 產業利多

中鋼昨（12）日公布6月盤價，連續第六個月調漲價格。大宗底材熱、冷軋每公噸大漲1,200元，延續近三個月來調漲千元以上的強勁氣勢，鋼市交易信心飽滿，預期中下游鋼廠將同步調高內外銷報價，帶動上市櫃鋼廠營收獲利，上半年展望樂觀。

奇美董座交接 許家彰開新局

奇美實業近期董事會通過董事長交接案，創辦人許文龍獨子許家彰接任董事長，原董事長許春華續任奇美集團榮譽董事長。昨（12）日舉行董事長交接典禮。許家彰表示，面對產業競爭與環境變動，企業需持續精進、強化專業並凝聚團隊，將挑戰轉化為成長動能，穩健開創新局。

2026大師論壇／財部次長阮清華談政府角色 引導產業創新轉型

財政部政務次長阮清華昨（12）日表示，國際政經局勢動盪、經濟不確定性升高，考驗企業經營韌性及轉型能力。政府持續引導產業加速轉型升級，以創新化解風險、以轉型開創新局。

2026大師論壇／諾貝爾經濟學獎得主郝伊特：創造性破壞 催動經濟

2025年諾貝爾經濟學獎得主、布朗大學教授郝伊特（Peter Howitt）昨（12）日指出，贏家與輸家的衝突是經濟成長的核心，經濟成長要具備七大要素：自由競爭、專利權保護、容忍破壞、國際貿易、多元的人力資本、願意承擔風險的金融體系、產官學合作。

2026大師論壇／諾貝爾經濟學獎得主郝伊特看台灣晶片 所向無敵

AI興起對全球經濟帶來深遠且結構性影響，2025年諾貝爾經濟學獎得主郝伊特（Peter Howitt）昨（12）日表示，台灣高品質晶片製造能力在世界所向無敵，針對外界擔憂產業發展不均，建議政府可透過投資基金及產業政策，扶植需要幫助的產業。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。