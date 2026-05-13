2026大師論壇／諾貝爾經濟學獎得主郝伊特看台灣晶片 所向無敵

AI興起對全球經濟帶來深遠且結構性影響，2025年諾貝爾經濟學獎得主郝伊特（Peter Howitt）昨（12）日表示，台灣高品質晶片製造能力在世界所向無敵，針對外界擔憂產業發展不均，建議政府可透過投資基金及產業政策，扶植需要幫助的產業。

對於台灣產業發展集中半導體，郝伊特認為，確實像是一種「荷蘭病」，但「病況」不算嚴重，他建議政府可設立投資基金，將資金注入其他產業，再加上政策推動扶植，可使情況好轉。

郝伊特昨日出席「圓桌座談：台灣創新經濟的未來」場次，他指出，AI確實會取代部分人類工作，但也會發展出新的工作。

對於市場出現「AI泡沫化」疑慮，郝伊特認為，現在所提到的泡沫化沒有任何依據，過往產業在泡沫化前，都會出現明顯跡象，在篩選過程中，能善用技術者就能成功。

他認為，AI還處於非常早期的階段，大量資金湧入，尚不知道最終會成長到什麼樣子，與其說是「泡沫」，不如說AI像是巨浪，總會有撞上海岸的一天，的確現在大家有非常多的期待，只是過程中仍會經歷震盪。

而台灣在AI供應鏈扮演重要角色，郝伊特看好未來發展，他指出，台灣高品質晶片製造能力在世界所向無敵。

儘管台灣經濟規模比不上美國、中國大陸或歐盟等，但台灣積極投入極佳的科技及半導體領域，經濟成長大多數來自AI相關供應鏈，且相當穩健，加上台灣晶片產業多角化分散布局，足以因應未來AI發展。

郝伊特強調，AI或許能取代工作，但沒辦法取代人類的好奇心、創造力及對知識的探索等內驅力，這是人類獨有的特質，也是下一代最重要資產。