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2026大師論壇／諾貝爾經濟學獎得主郝伊特：產官學合作 降低衝擊

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

2025年諾貝爾經濟學獎得主、布朗大學教授郝伊特（Peter Howitt）昨（12）日指出，AI也是「創造性破壞」，可能創造出行業中的「超級巨星」，但同時會讓很多人失業；即使可能催生新工作，但需要時間。他認為，政府須有因應政策，讓勞工能重新培訓，進而成為人工智慧經濟的參與者，降低「創造性破壞」帶來的衝擊。

郝伊特昨日來台出席「2026大師論壇」，分享40年來的研究成果。他謙稱，自己從台灣經濟成長所學到的，會多於大家從他身上學到的。郝伊特40年前也曾來台灣，此次再次訪台，他觀察台灣40年來經濟發展快速，變得非常富有，不再是中產階級國家，且台灣經濟仍然持續成長，是相當了不起的成就。

郝伊特表示，AI將使某些專業勞動力市場變成一種「超級巨星市場」，其中最具生產力的工人將變得非常有生產力，以至於可滿足整個市場需求，但對生產力較低的工人來說，將無事可做。

郝伊特舉例，產官學之間的合作就是因應政策之一。他指出，美國過去有很多發明，例如電腦、作業系統、程式語言、網路協定等，都是由國防部等部門贊助研發；從19世紀到20世紀中葉的農業快速進步，美國農業部也協助種子、肥料、農藥等研究。他舉台積電為例，在成立時也有政府資金及政策推動。

郝伊特指出，像是教育訓練、工作上的彈性安全（flexicurity）等，也都是因應AI策略。彈性安全結合工作彈性（flexibility）與勞動安全（security），在丹麥等北歐國家，國家會為失業者提供薪水及教育訓練，協助勞工因應新科技。另外，AI快速發展，對能源的需求快速增加，替代能源也要有進展，以跟上AI腳步。

失業 美國

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