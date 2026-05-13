2026大師論壇／諾貝爾經濟學獎得主郝伊特：創造性破壞 催動經濟

2025年諾貝爾經濟學獎得主、布朗大學教授郝伊特（Peter Howitt）昨（12）日指出，贏家與輸家的衝突是經濟成長的核心，經濟成長要具備七大要素：自由競爭、專利權保護、容忍破壞、國際貿易、多元的人力資本、願意承擔風險的金融體系、產官學合作。

郝伊特昨日出席經濟日報主辦的「2026大師論壇」，以「創造性破壞與經濟成長」為題發表演講。他認為，「創造性破壞」（Creative Destruction）提高生產力，推動經濟成長，但是，成果不會雨露均霑，會產生贏家以及輸家。

郝伊特與2025年諾貝爾經濟學獎另一得主阿吉翁（Philippe Aghion）合作，將熊彼得（Joseph Schumpeter）的「創造性破壞」理論建立成數學模型。依據這個模型，競爭產生創新，贏家取得專利並獲利，挑戰既有的科技主導者。挑戰者成為既得利益者後，又會抗拒新的競爭者，但新競爭又產生創新，周而復始，推動經濟成長。

郝伊特指出，每個國家的經濟發展模式都不相同，但可能有一些共同點，他歸納成七大要素。首先是自由競爭，這是經濟發展的關鍵因素。如果反托拉斯法過於嚴格，就會降低競爭的誘因，產生「逃避競爭效應」。

二是保護智慧財產權。創新被仿冒後賺不到錢，因此必須透過專利來保護智財權。特別的是，知識必須分享才能發揮作用，但如果能完全免費取用知識，就會降低創新的動機，因此必須在兩者之間進行取捨。

三是願意接受破壞。創新比較像是雨後的蘑菇，隨時隨地可能冒出來。為了迎接這些創意，必須有願意接受破壞的環境。

四是開放的國際貿易。國際貿易有利於科技領先者，但技術落後者會有挫敗感，不論如何都最有利於消費者。

五是多元且深厚的人力資本。六是金融體系願意承擔風險並保障債權人權益，美國就有創投這樣的制度。

七是政府、企業與學界的合作。美國過去有很多發明，都是由政府部門贊助研發。

郝伊特昨日也盛讚台灣經濟表現，「我不覺得有看過比台灣成長更好的範例。」他40年前來過台灣，現在看到的台北跟40年前完全不一樣，近年發展成為富裕國家，非常了不起。

郝伊特說，贏家與輸家的衝突，是經濟成長的核心，新技術產生創造性破壞，常由新創挑戰現有主導者，而原先主導的企業抗拒、受到新興公司的威脅，直到產生新的創新，周而復始，推動經濟往前走。