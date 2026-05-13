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經部奪愛迪生獎16項殊榮

經濟日報／ 記者李珣瑛／台北報導
台灣今年在2026愛迪生獎展現佳績，經濟部長龔明鑫（左起第七）指出，拿下16項大獎，展現台灣不只是科技製造重鎮，也逐步成為全球創新的重要夥伴。工研院／提供
台灣今年在2026愛迪生獎展現佳績，經濟部長龔明鑫（左起第七）指出，拿下16項大獎，展現台灣不只是科技製造重鎮，也逐步成為全球創新的重要夥伴。工研院／提供

經濟部昨（12）日舉辦「2026 Edison Awards獲獎記者會」，台灣今年再度在「創新界奧斯卡獎」大放異彩，共拿下16座獎項。經濟部部長龔明鑫表示，愛迪生獎評選重視的不只是實驗室發明成果，更強調創新是否真正具備改變世界與商業化落地的能力，拿下16項大獎，展現台灣不只是科技製造重鎮，也逐步成為全球創新的重要夥伴。

龔明鑫以「道路鋪面材料再生全循環應用」為例，該技術將瀝青刨除料回收再利用，有助解決材料短缺問題；而「複合再生韌帶」將平價紡織材料翻身為單價8萬元的高階醫材，展現創新實力，以及跨域合作建立獨特的產業生態系。

龔明鑫指出，過去台灣獲獎技術已持續發揮市場價值，如2018年獲獎的「高速充放電鋁電池技術」推動新創公司「亞福儲能」發展，目前二代廠接近完工；2020年「無甲醛環保接著劑」技術衍生的新創「安聯材料」，成功打入IKEA生質接著劑供應鏈；2023年「數位布料技術」促成新創「聯覺科技」成立，入選輝達新創鏈結團隊。

愛迪生獎執行總監法蘭克．波納費里亞（Frank Bonafilia），在受訪影片中提到，台灣最大的轉變就是不僅是製造，而是能創造出「非常務實、可被全球使用的產品與服務」。

經濟部產業技術司說明，今年獲獎名單中，展現台灣「科技解決社會難題、創新翻轉產業價值」的強大能量。產品技術趨勢高度聚焦於高階醫材、環境永續與數位轉型。經濟部轄下研發法人機構共拿下3金、6銀、3銅，獲獎法人包含工研院、金屬中心、紡織所，得獎技術皆已與廠商合作，包括美津濃、笙特科技等國內外大廠並導入產業應用，此外國內廠商印能科技與光林智能也憑藉卓越研發實力獲獎。這些成果不再只是實驗室的數據，而是真正深入產業現場，將長年的研發積累轉化為實質的經濟效益與競爭優勢。

供應鏈 龔明鑫 經濟部

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