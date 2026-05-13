奇美董座交接 許家彰開新局

奇美實業近期董事會通過董事長交接案，創辦人許文龍獨子許家彰接任董事長，原董事長許春華續任奇美集團榮譽董事長。昨（12）日舉行董事長交接典禮。許家彰表示，面對產業競爭與環境變動，企業需持續精進、強化專業並凝聚團隊，將挑戰轉化為成長動能，穩健開創新局。

許春華表示，奇美實業在穩健經營中持續轉型，推動由規模導向轉向高值化與差異化發展，期許在世代交替之際，延續奇美溫暖務實的企業精神，持續邁向永續經營。

許家彰表示，奇美在創辦人許文龍奠定的基礎與歷代經營團隊的努力下，發展為具備規模與制度的企業，在技術創新、數位轉型與管理優化上持續投入，他對奇美的未來充滿信心。

許家彰歷任奇美集團各事業體業務，培養出跨領域經營與治理經驗。2002年起參與新視代科技（奇美家電）經營，2010年出任董事長迄今，推動品牌與事業穩健發展。許家彰也是現任奇美博物館館長、奇美文化基金會董事長，以及奇美醫療副董事長。