中鋼盤價連六漲 熱、冷軋每公噸大漲1,200元 產業利多

中鋼（2002）昨（12）日公布6月盤價，連續第六個月調漲價格。大宗底材熱、冷軋每公噸大漲1,200元，延續近三個月來調漲千元以上的強勁氣勢，鋼市交易信心飽滿，預期中下游鋼廠將同步調高內外銷報價，帶動上市櫃鋼廠營收獲利，上半年展望樂觀。

法人指出，中鋼月盤穩定向上攻堅，受惠鋼廠包括燁輝、裕鐵、盛餘、高興昌、新光鋼等單軋廠與裁剪通路商，短中期鋼市榮景看好。

中鋼包括熱軋、冷軋以及建材烤漆料的熱浸鍍鋅每公噸強漲1,200元，電鍍鋅與家電、電腦用熱浸鍍鋅板漲1,000元，電磁鋼捲調高500元、漲幅收歛。

中鋼表示，全球總體經濟成長，美國首季經濟成長率達2%，歐洲成長動能放緩，中東地緣政治議題仍存變數，但整體產業韌性尚存，中國大陸近期整頓產業內捲，改善惡性低價競爭與過度擴產。考量國際鋼價與國內流通行情上升與原料成本走勢，結合國內供需情形及下游客戶競爭力等因素，6月盤價反映成本，採循序漸進調整。

中鋼指出，第2季是鋼鐵傳統旺季，需求增溫、下游積極回補庫存，變數在於中東戰事推升原油、海運、能源及合金價格，整體煉鋼成本上揚。目前中東地區鋼材及半成品出口供給減少，鋼鐵供給趨於緊俏。

需求增溫、成本推升及供給緊縮等三重因素帶動下，鋼價漲勢明確。鐵礦砂價格上漲逼近每公噸113美元，創近兩年新高。