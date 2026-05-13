聽新聞
0:00 / 0:00
保瑞38億併美商 CDMO 業務
保瑞藥業（6472）昨（12）日宣布，董事會通過以總交易金額1.225億美元（約新台幣38.5億元）收購美國生物製藥公司MacroGenics拆分的CDMO業務，除了接收該公司馬里蘭州洛克維爾市大分子生產廠區、弗雷德里克（Frederick）的倉儲中心之外，也將掌握在手商業化訂單。
這是保瑞集團繼5月5日由子公司晨暉生技以5,000萬美元收購美國運動保健品品牌Weider Global Nutrition（WGN）之後再度啟動的新併購案。MacroGenics公司申報之2025年全年CDMO營收達5,200萬美元。
保瑞對MacroGenics的CDMO業務進行併購後，總對價依慣例可就營運資金進行調整，另設有依未來客戶訂單情況支付的或有推薦金，以500萬美元為上限。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。