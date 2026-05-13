保瑞38億併美商 CDMO 業務

保瑞藥業（6472）昨（12）日宣布，董事會通過以總交易金額1.225億美元（約新台幣38.5億元）收購美國生物製藥公司MacroGenics拆分的CDMO業務，除了接收該公司馬里蘭州洛克維爾市大分子生產廠區、弗雷德里克（Frederick）的倉儲中心之外，也將掌握在手商業化訂單。

這是保瑞集團繼5月5日由子公司晨暉生技以5,000萬美元收購美國運動保健品品牌Weider Global Nutrition（WGN）之後再度啟動的新併購案。MacroGenics公司申報之2025年全年CDMO營收達5,200萬美元。

保瑞對MacroGenics的CDMO業務進行併購後，總對價依慣例可就營運資金進行調整，另設有依未來客戶訂單情況支付的或有推薦金，以500萬美元為上限。