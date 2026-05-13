東元衝 AI 收購大馬企業

經濟部昨（12）日舉辦「2026 Edison Awards獲獎記者會」，台灣今年再度在「創新界奧斯卡獎」大放異彩，共拿下16座獎項。經濟部部長龔明鑫表示，愛迪生獎評選重視的不只是實驗室發明成果，更強調創新是否真正具備改變世界與商業化落地的能力，拿下16項大獎，展現台灣不只是科技製造重鎮，也逐步成為全球創新的重要夥伴。

2026-05-13 02:08