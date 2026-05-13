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東元衝 AI 收購大馬企業
東元（1504）發動跨國併購，昨（12）日宣布斥資2億馬幣（約新台幣16億元），取得馬來西亞工程公司Dynaciate Engineering Sdn. Bhd.絕對控股權，藉此擴大模組化資料中心（MDC）工程接單能力，深耕東南亞資料中心基建業務。
法人指出，大馬是全球資料中心重鎮，東元這次出手收購當地工程公司，有助開拓更多商機，搶搭AI熱潮。據悉，Dynaciate公司去年已開始承接國際雲端服務供應商（CSP）客戶資料中心工程。
東元表示，購併案預計今年8月完成交割，並於下半年開始認列營收與獲利，有助東元推動MDC量產並強化供應鏈掌控，有效縮短交期以提高全球市場競爭力。東元並未透露此次取得Dynaciate公司多少股權，僅透露具有絕對控股權。
東元積極切入AIDC非伺服器機電設備及工程領域，目標奪下東南亞二成市占。
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