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南亞賣南電股市值174億 強調為充實營運資金、提高股票流通性

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導
南亞12日公告，董事會決議處分子公司南電持股，預計自5月13日至12月31日期間，擬處分1,938.5萬股。示意圖。 聯合報系資料照
南亞12日公告，董事會決議處分子公司南電持股，預計自5月13日至12月31日期間，擬處分1,938.5萬股。示意圖。 聯合報系資料照

南亞（1303）昨（12）日公告，董事會決議處分子公司南電（8046）持股，預計自5月13日至12月31日期間，擬處分1,938.5萬股。若以昨日南電收盤價900元估算，交易總市值約174.47億元。南亞再次公告出脫旗下小金雞持股，引發市場矚目。

在AI大潮之下，南亞旗下重要轉投資公司包括南電、南亞科（2408）等，近期成為投資市場炸子雞，推升股價、市值水漲船高。

業內推測，南亞接連處分這些重點轉投資事業，主因是由於持有多年，處分後除了提升股票流通性外，也可順道實現股漲的效益，與市場分享產業發展紅利。

另外，由於南亞仍持有南電近六成股權，微幅處分股票，也不影響控制權。

南亞表示，本次處分目的為充實營運資金及提高股票流通性，實際目前尚未出售，最終處分價格與金額將依實際交易情況而定。

南亞目前累計持有南電股票3億9,397萬4,977股，持股比率為60.97%，惟南亞因對南電持股在50％以上，出售股票不能列為處分利益，而是增添未分配盈餘部位。

南亞為充實營運資金、強化財務結構，3月11日董事會通過規劃3月12日至12月31日出售南亞科股票30,986張及南電股票19,385張；當時南亞對南電持股為63.97％。

對照南亞這次公告目前持有南電股票持股比率為60.97%，亦即啟動第二次南電股票處分。

根據南亞公告，此次擬處分標的為南電普通股，南電為南亞子公司；董事會已於12日通過該案，審計委員會亦於同日同意。

南亞指出，此次交易並非關係人交易，亦無董事表示異議。若後續依計畫處分部分持股，將有助於增加南電股票市場流通性，同時挹注南亞營運資金。

南電日前公布4月合併營收44.51億元，年增39%，創40個月以來新高；累計營收156.28億元，年增34%。隨美系ASIC專案進入放量階段，第1季獲利13.08億元，創2023年第3季以來新高，單季每股純益2.03元。

另外，依據美系外資最新報告指出，南電受惠於產品組合改善，及ABF與BT載板價格均明顯轉佳，情況類似2020至2022年盛況。

以第2季來看，外資預期，南電在ABF現貨價較上季大漲30%至40%以上的支持下，搭配供需狀況顯著改善，及產品組合持續升級，看好營收將季增42%。

同時，看好南電毛利率可大幅成長，今年有望賺兩個股本，列入確信買進名單，目標價上看1,115元。

南亞 南亞科 南電

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