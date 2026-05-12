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共享機車龍頭WeMo進入全新世代 全新車款重磅加入

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
全新車款「 WeMo GO (Gogoro VIVA MIX) 」重磅加入陣營。邱馨儀／攝
全新車款「 WeMo GO (Gogoro VIVA MIX) 」重磅加入陣營。邱馨儀／攝

共享機車業者 WeMo 12日宣布服務「雙倍升級」，全新車款「 WeMo GO (Gogoro VIVA MIX) 」重磅加入陣營後，WeMo 以 11,000 台規模領先全台。

WeMo 已獲得台灣大哥大（3045）、國泰創投及宏齊基金等跨產業資源支持，完成 B 輪募資。藉由電信與金融體系的數位布局，引領都會運具的世代銜接，並以穩健的資源配置多元車款。

台灣大哥大個人用戶事業商務長林東閔表示，台灣大哥大自 2022 年推動 Taiwan Mobility 戰略以來，便積極擴大智慧移動生態布局，而 WeMo 正是其中關鍵夥伴。WeMo 透過數據、車隊營運與服務創新，展現高度成長潛力，並在 Pre-B 輪導入二代車 WeMo Fly 後，成功完成規模化驗證，讓台灣大對其營運與技術實力更具信心，也促成此次於 B 輪加碼投資。未來雙方將持續深化合作，共同打造更完整的智慧移動生態圈。

WeMo 執行長劉于遜表示，藉由WeMo城市旅行，雙倍有趣，包括五都隨租隨還全覆蓋，環島縱貫線（全台同站租還）站點已達 50+ 站，完成高鐵 100% 及台鐵主要站點 80% 覆蓋率，目標 2026 年底將達雙倍站數 100 站，實現出站 1 分鐘轉乘，讓用戶在全台各個角落都能自由續寫城市故事 ，全台各城市與離島旅行雙倍有趣。

此外跨平台出發，雙倍有趣，2026 年底跨平台整合雙倍增加，Autopass、iRent、一卡通 iPASS MONEY、LINE GO 全都在租 WeMo，實現跨平台移動轉乘串連。2027 年接力推進整合動能，台灣大哥大與 USPACE 也將正式加入上線，聯手擴大共享移動生態圈。

全新車款「 WeMo GO (Gogoro VIVA MIX) 」重磅加入陣營。邱馨儀／攝
全新車款「 WeMo GO (Gogoro VIVA MIX) 」重磅加入陣營。邱馨儀／攝

WeMo 台灣大哥大 共享機車

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