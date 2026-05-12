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台北「南京三民基地」整合10年大翻身 地段、品質佳吸引剛需買盤

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
睿泰建設執行董事羅永政（右）與華熊營造董事長新屋忠彥（左）完成簽約儀式。記者朱曼寧／攝影
睿泰建設執行董事羅永政（右）與華熊營造董事長新屋忠彥（左）完成簽約儀式。記者朱曼寧／攝影

深耕台北市都更睿泰建設12日舉辦南京三民站旁預售案「睿泰曜」工程簽約典禮，並與日本百年營造大廠「熊谷組」台灣分公司「華熊營造」正式合作，睿泰建設執行董事羅永政表示，近期觀察到台股熱潮下，有部分族群開始獲利了結，轉向相對保值抗跌的房地產，而該案因地段、品質佳，吸引不少剛需買盤。

今日由羅永政與華熊營造董事長新屋忠彥代表雙方完成簽約儀式，雙方表示，期待以台北101、台北雙星、陶朱隱園的首都地標精工實力，點亮南京金融大道第一排。

羅永政表示，「睿泰曜」基地位於正南京東路金融大道上，是台北市中心相當難得的精華角地，更有捷運出口不到百米距離的稀有價值，未來從社區門口走路到「捷運南京三民站」僅不到1分鐘，相信「最好的地段，值得更好的規劃」，秉持好事多磨的建築初心，該案整合超過十年，相當感謝睿泰同仁與地主、團隊的多年溝通，才能成就如今「睿泰曜」正式亮相。

羅永政表示，睿泰建設未來持續深耕北市精華區，未來會推出信義案、中正案，量體合計達百億元規模，後續還有臨沂街、大直等精華地段開發案陸續推出。

日商華熊營造董事長新屋忠彥表示，營造工程是居住品質的重大關鍵之一，很榮幸與睿泰建設合作參與台北市都市更新，「睿泰曜」為SRC與SC鋼骨構造，結合CFT柱內灌漿工法，打造21層鋼骨地標，中、高樓層能看到信義計畫區景觀，和華熊的台灣代表作「台北101」對望。

「睿泰曜」位於捷運南京三民站出口50米，坐擁正南京東路金融大道門牌，規劃21至51坪2至3房，捷運綠線平行接軌小巨蛋、南京松江、中山南西、台北雙星特區，向北散步民生社區、向南近掌信義計畫區，聚攏富邦環亞千億都更案、皇翔敦北A辦、中華體育館開發、台泥低碳智慧園區等北市重大都更計畫。

聯碩地產行銷團隊專案經理何悅生表示，成熟又便利的南京三民生活圈，吸引不少區域內換屋客層，近期也有許多投資豐收獲利的資金潮，將資產配置到保值、風險相對低的正捷運宅，截至正式公開前潛銷已近五成，據實價登錄，每坪171萬元創區域新高，該戶為高樓層大坪數產品，顯示自住客層也認同正捷運宅的保值性，以及大面寬景觀戶的稀有性。 

陶朱隱園 台北 北市

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