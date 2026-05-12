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maaūu攜手阪急阪神不動產策略聯盟 共建台日不動產跨境銷售合作

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
maaūu也有房產執行長劉冠宏（右）攜手日本阪急阪神不動產締結策略聯盟、共建台日不動產跨境銷售合作。圖／業者提供
maaūu也有房產執行長劉冠宏（右）攜手日本阪急阪神不動產締結策略聯盟、共建台日不動產跨境銷售合作。圖／業者提供

maaūu房產科技平台日前宣布，與日本大型不動產開發商阪急阪神不動產 (Hankyu Hanshin Properties）簽署策略合作協議。maaūu也有房產執行長劉冠宏表示，未來雙方將建構多語系國際銷售平台，以及積極導入AI技術導入，共同擘劃房產跨國流通新藍圖。

劉冠宏表示，雙方自 2024年底展開試點合作並取得具體成果後，正式進入制度化、長期且全方位的戰略結盟階段。透過 maaūu 的數位科技能量與 HHP 的在地優勢，共同回應台灣客戶在海外購屋時普遍重視的物件品質、資訊透明與後續管理需求。

此次結盟後，雙方將累積跨境交易大數據，打造可對應亞太地區多國語系的不動產銷售系統，推動跨境資產流通，並積極導入AI應用，優化房產管理效率、降低人力成本，將傳統勞力密集的不動產銷售升級為數據驅動的技術密集型產業。

談到海外房地產，劉冠宏表示，近年因為政府重拳打房，使得許多台灣中高資產族群，將投資的眼光放到海外房地產，而日本是首選之一，近期也觀察到台灣來日本置產有增加的情況。此次結合阪急阪神不動產深厚的在地實力與 maaūu 的數位科技力，能為台灣跨境置產客戶，提供更接近日本在地標準的置產服務體驗。

阪急阪神不動產執行役員児玉尚弘表示，台灣市場對日本不動產的需求持續升溫。透過與 maaūu 的深度合作，得以更精準地對接台灣買家需求，將日本高品質住宅產品與專業管理支援，更完整地提供給台灣客戶。

展望未來，劉冠宏表示，雙方未來兩年將致力於建立完整的跨國不動產銷售與管理生態系，並展望將來擴大市場規模與服務據點。近期將於台灣陸續推出關西優質物件，並舉辦多場專屬說明會，協助台灣客戶更具體理解日系房產的產品特性與市場價值。

maaūu為不動產科技公司，以20年建築專業為基礎，於 2021年成立於台北，致力整合網路科技與人工智慧，系統性優化不動產交易與服務流程中的關鍵環節。成立至今，maaūu 以自主研發的創新銷售系統，改善傳統繁瑣的房產資訊流通與服務流程，打造以數據與 AI 驅動的銷售團隊，推動不動產服務朝向數據化與技術驅動方向發展，讓房產交易更有效率、更透明，也更值得信賴。

maaūu 也有房產官網。圖／業者提供
maaūu 也有房產官網。圖／業者提供

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