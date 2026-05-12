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人口狂灌！台中北屯年增率全台稱王 房價衝7字頭還有人進場原因曝光

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市北屯區14期重劃區在今年Q1平均成交單價已站穩七字頭。圖／鄉林不動產研究室提供
台中市北屯區14期重劃區在今年Q1平均成交單價已站穩七字頭。圖／鄉林不動產研究室提供

根據今年Q1最新數據顯示，台中市北屯區約31.8萬人，居全台設籍人口數十大排行榜的第九名，人口年增率2.1%，居全國之冠，房市年交易量居台中榜首，其中14期重劃區平均成交單價站穩七字頭。建商分析，北屯小家庭占比逾四成，帶動百貨商圈人流與金流，彙集成為房市一級戰區。

內政部民政司統計，台中市北屯區居全台前十大設籍人口最多行政區域的第九名，在多數行政區受到少子化、人口老化影響，成長率逐漸趨緩，北屯區以人口年增率2.1%，居全國之冠。

鄉林不動產研究室分析，北屯近一年人口增加3360人，受惠於交屋潮、新興重劃區與大型商場進駐，加上捷運綠線、洲際棒球場等重大建設加持，生活機能快速升級。

其中，漢神洲際購物廣場今年4月10日開幕，三天即吸引逾30萬人次；開幕滿月以來，預估累計人流突破200萬人次，未來周邊還有預計2028年開幕的「太子置地廣場」插旗，崇德漢神新商圈已躍居北台中「一級核心生活圈」。

最新實價登錄顯示，北屯區近一年預售交易量達1263件，居台中各區之冠。受惠漢神洲際商圈成形，14期重劃區今年Q1單價已站穩7字頭，年漲幅約10至15％。

商總榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰指出，北屯區家戶平均人口僅約2.44人，「微型家庭」占比超過四成，小家庭與雙薪族群成主流，過去仰賴傳統市場與量販店，轉向為講求效率與便利的「all in one」生活方式，百貨商場、美食街與複合式商圈成為日常生活延伸，帶動百貨商圈人流與金流彙集成為房市一級戰區。

賴正鎰以台中百貨龍頭新光三越與大遠百所在的西屯區七期重劃區為例，近二年雖面臨房市政策調控，但房價仍持續墊高，最主要就是「地段稀缺性」。百貨與商場營收不僅反映消費力，更是高端人口與就業機會的保證，具區域價值的重要指標，對住宅市場形成長期支撐，在通膨壓力與政策調控下，商圈周邊房市更顯價值。

台中漢神洲際購物廣場開幕滿月，估計累計人流突破200萬人次。記者趙容萱／攝影
台中漢神洲際購物廣場開幕滿月，估計累計人流突破200萬人次。記者趙容萱／攝影

全台人口數前十大行政區排行榜。圖／鄉林不動產研究室提供
全台人口數前十大行政區排行榜。圖／鄉林不動產研究室提供

重劃區 台中 台中市

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