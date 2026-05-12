東元併購Dynaciate 攻AI模組化資料中心工程

電機大廠東元今天宣布，董事會通過購併馬來西亞工程公司DynaciateEngineering Sdn. Bhd.案，預計投資約2億馬幣（約新台幣16億元），規劃今年8月完成交割。交割完成後，東元將持有Dynaciate絕對控股權，預計下半年開始認列營收與獲利。

東元透過新聞稿表示，此案是加速執行集團成為「AI資料中心解決方案提供者」的重要策略，將進一步擴大模組化資料中心（Modular Data Center）工程接單能力，以及擴大東南亞資料中心基礎建設的業務規模。

東元晚間公告，董事會決議以不超過馬幣2億156萬2640元，取得Dynaciate約1780萬3588股，每單位交易價格馬幣11.32元，預計持股比例不超過77.9%。

東元說明，Dynaciate成立於2002年，總部位於馬來西亞新山（Johor Bahru），主要提供工程與土建（Engineering & Construction）、鋼構預製（Fabrication）及維修改造服務，並自有製造工廠，長期布局配管與鋼構預製領域。2025年起，Dynaciate已開始承接國際雲端服務供應商（CSP）客戶的資料中心工程。

東元表示，面對人工智慧AI產業重塑結構，東元已從機電設備製造廠升級為模組與系統整合商，新併購的Dynaciate擁有大型製造工廠，以及高門檻配管預製與鋼構預製技術，有助東元推動模組化資料中心量產及接單，以及擴大承接CSP客戶的資料中心工程。

此外Dynaciate的多國籍技術人力，可提升跨國專案執行與人力調度彈性，拓展東南亞地區工程服務，進一步因應國際CSP客戶全球布局需求。