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台中北屯機捷特區「億元路網」成形吸引建商卡位 房市攀6字頭

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
機捷特區近年精準規劃聯外道路路網，展現教科書級的發展速度。業者提供
機捷特區近年精準規劃聯外道路路網，展現教科書級的發展速度。業者提供

台中市北屯區機捷特區穩定發展，隨著北屯區人口於今年3月正式突破31.8萬人，促使政府加速兌現基礎建設，機捷特區路網的穿透性已成為支撐房市價值的底氣，也吸引漢宇、登陽、遠雄（5522）、鉅虹等指標建商進場卡位，房市站上6字頭門檻。

機捷特區近年精準規劃聯外道路路網，展現教科書級發展速度。區內敦富九街與八街、銜接中興路及大成街即將完工的RCT型梁橋工程，更將原本需繞道1.5公里的路程縮減為50公尺，實際縫合潭子與北屯的交通路網。

此外，投入63億元的「東光路計畫道路開闢計畫」，繼去年完成松竹路一段至南興三路及東山路一段至東光路892巷等路段並發揮分流效益後，「南興三路至東山路一段」工程已於4月開工，預計明年6月完工，屆時將實際疏通松竹路與東山路的長期壅塞問題。

機捷特區億元聯外路網的全面活絡化，為房市挹注強勁動能，漢宇建設提早佈局，基地位於南興路、敦富八街的「漢宇雲衍」歷時7年規劃1,500坪角地，坐落雙公園首排，27層超高層建築，配置四季溫水泳池與SPA芳療室等頂級公設，超出市場預期。

去年，「漢宇雲衍」更以均單價61.9萬元、均總價3,064萬元強勢奪下114年區域雙冠王，儼然成為機捷最具討論度的指標案。

漢宇建設深耕北屯多年，始終以「建築職人」的細膩思維定調品牌高度，將建築視為工藝品而非標準化的量產品。除了目前在售的機捷指標案「漢宇雲衍」之外，即將落成的「漢宇雲森」在市場普遍面臨營建成本考驗的當下，主動升級建材，以具體行動回應購屋族對其品牌的高度信任。

進一步觀察區域動態，基地位於敦富路的「登陽華馥」，憑藉穩定的推案節奏，對接在地自住客層的換屋需求。遠雄房地產也看好機捷發展潛力，位於敦富路的「遠雄樂元」以PLAY GROUND為核心概念，回應不同年齡層的多元生活型態。於松竹路一段的「鉅虹R&G」，則規劃地上21樓的2房至3房產品，單價表現持穩於6字頭。

台灣房屋信實崇德店店長明而康說明，交通利多對區域房市的影響甚遠，北屯機捷特區歷經多年開發深耕，現已具備軌道經濟、環內路網及生活機能等三大長期優勢，支撐需求穩定存在。

隨著今年統一敦富商場等地標即將完工、多項計畫道路與橋梁工程的落實，市場競爭核心回歸產品本身的規劃深度，持有具品牌力的房產將是未來保值增值的關鍵。

機捷特區穩定發展，吸引漢宇、登陽、遠雄、鉅虹等指標建商進場卡位。業者提供
機捷特區穩定發展，吸引漢宇、登陽、遠雄、鉅虹等指標建商進場卡位。業者提供

北屯機捷特區周邊道路改善計畫一覽。資料來源：台中市政府建設局、工作程進度查詢系統
北屯機捷特區周邊道路改善計畫一覽。資料來源：台中市政府建設局、工作程進度查詢系統

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