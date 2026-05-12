台股大好有利房市？ 建商：房地產高保值特性不會變

位於台北市南京東路五段的預售案「睿泰曜」12日舉行與日本百年營造大廠「熊谷組」台灣分公司「華熊營造」工程簽約暨正式公開記者會，睿泰建設執行董事羅永政表示，目前台股大好，但相對股市起伏波動大，房地產屬於高保值性產品，認為不管市場如何變化，房地產高保值特性不會改變。

羅永政指出，「睿泰曜正對南京東路五段，又在捷運南京三民站旁，認為自住客在房市有景氣波動時刻，更會針對地段佳、保值力強的自住產品出手。

負責「睿泰曜」銷售作業之專案經理何悅生表示，以「睿泰曜」來說，全案去年底開始潛銷至今，已售近五成，已陸續在實價登錄上揭露，目前全案每坪成交均價約157萬元。

據實價登錄資料顯示，總戶數達121戶(其中五戶為店面產品)的「睿泰曜」，已揭露18戶，該案最低價為每坪145.75萬元，每坪最高價為171.58萬元，一年每坪成交均價達157.23萬元。

何悅生指出，由於近一年台股漲了2萬多點、漲幅將近一倍，但股市有漲有跌，房產卻是保值力最佳、風險相對最低的產品，雖然還不知道接下來房市會怎麼走，但至少是朝著友善的方向前進，認為未來房市會愈來愈好。

承攬「睿泰曜」營造工程的華熊營造，是1974年由日本「熊谷組」在台創設，曾做過眾多台灣著名工程。「日商華熊營造」董事長新屋忠彥表示，營造工程是居住品質的重大關鍵之一，這次與睿泰建設合作，並將「睿泰曜」打造為SRC與SC鋼骨構造，結合CFT柱內灌漿工法，未來新案完工後將是區域21層鋼骨地標建築，且該案中、高樓層能看到信義計畫區景觀，和華熊在台的代表作「台北101」對望。