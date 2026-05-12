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欣陸法說會／旗下建設事業推四大案 總銷200億竹北首案「時華」將公開

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

欣陸投控（3703）總經理張方欣12日在法說會中表示，展望今年集團營運，旗下三大事業中，大陸工程在六筆捷運工程，加上四筆建築工程持續施工，營運持續穩健；環境工程和水資源處理事業，現正有六個專案營運中，貢獻集團長期穩定收益。

而建設事業部分，已完銷、總銷4.6億元「耑美」、總銷41.9億元「耑序」，以及馬來西亞、馬幣1.9億元「THE LANTERN BANGSAR」將認列收益。

另外，張方欣指出，欣陸投控今年建設事業將推出四筆預售案，包括總銷約9.6億元的北市「衡昀」，已在4月開賣，全案規劃21~38坪產品，預計2029年完工認列收益；總銷46.7億元台中楓溪案「秴楓」，全案位於南台中、13期重劃區，近捷運站，規劃26~43坪，已在5月上旬開賣、預計2029年完工。

另外，全案總銷約200億元的竹北大學段案「大陸時華」，該案是大陸建設在竹北推出首案、預計分回總銷約79.4億元，將在近期正式公開，該案位於遠東百貨竹北店附近，3月底取得建照，目前對老客戶潛銷中；總銷約154億元北市學府案有望年末推出，四大案合計總銷約289億元。

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