欣陸法說會／旗下建設事業推四大案 總銷200億竹北首案「時華」將公開

實價登錄顯示，今年羅斯福路二段商辦大樓屋齡45年，其中由麥當勞在台灣的授權發展商「和德昌」，也就是「前台灣麥當勞」所持有的一二樓店面，共255.8坪，今年四月以3.5億易主，新屋主為友友資產開發有限公司，該筆交易也成為台北市今年初總價最高的樓店交易，目前該店面仍由麥當勞經營中。

2026-05-12 15:14