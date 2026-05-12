欣陸投控三大事業營收存量攀高 欣達環工在手工程近900億新高

欣陸投控（3703）總經理張方欣12日在法說會中表示，首季雖然來自大陸工程的貢獻減少，但在「豐蒔」和「鐫萃」交屋下，單季稅後純益繳出2.71億元、年增5.8倍，每股純益為0.33元；接下來在三大事業營收存量均維持相對高檔下，認為今年集團營運持續穩健。

張方欣指出，今年首季欣陸投控旗下三大事業體中，雖然大陸工程之民間建築、機電專案收入較去年同期減少，且欣達環工旗下工程投入短少，惟在大陸建設「豐蒔」和「鐫萃」交屋挹注，建設事業營收達13.44億元、年增3.2倍貢獻下，單季合併營收為63.61億元、僅年減14.1%。

張方欣分析，在毛利相對較高的建案交屋挹注下，推升首季營業淨利為3.24億元、年增58.7%，稅後純益更達2.71億元、年增5.8倍，單季每股純益為0.33元。

張方欣強調，目前集團旗下三大事業營收存量均為相對高檔，截至今年3月底大陸工程之營建工程達1,103億元、是2025年營收的4.7倍。不動產開發方面，大陸建設營收存量也有261億元、也是去年營收的3.6倍。

至於欣達環工之環境工程及水資源處理事業部分，在取得嘉義二期EPC專案下，推升營收存量達894億元的歷史新高紀錄、是2025年營收的11.6倍。