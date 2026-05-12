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奇美實業董事長許春華改任集團榮董 許家彰接任董事長

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
奇美實業董事長許春華改任集團榮譽董事長，許家彰接任董事長。圖／奇美實業提供
奇美實業董事長許春華改任集團榮譽董事長，許家彰接任董事長。圖／奇美實業提供

奇美實業董事會通過董事長交接案，原董事長許春華改任奇美集團榮譽董事長、奇美集團旗下新視代科技董事長許家彰接任董事長、今天舉行交接典禮，完成相關程序並交接印信，經營團隊主管代表上百人見證。

奇美實業公司表示，此次董事長交接為長期治理與永續發展架構下的重要里程碑，象徵奇美實業在既有穩固基礎上完成世代傳承，持續朝永續經營邁進。

許春華致詞時表示，感謝全體同仁支持，讓奇美實業在穩健經營中持續轉型。2012年接任以來，公司在既有材料製造優勢基礎上，逐步推動由規模導向轉向高值化與差異化發展，並將永續經營與低碳轉型納入營運策略，為公司奠定了長期發展基礎。

他也分享參與奇美逾50年歷程，從企業早期發展到歷經產業變遷所累積經驗，強調團隊間互信互助文化，是企業長期穩健發展重要根基，期許在世代交替之際，延續奇美一貫溫暖務實的企業精神，持續邁向永續經營。

許家彰致詞表示，奇美在創辦人許文龍奠定的基礎與歷代經營團隊努力下，已發展為具備規模與制度企業，「我們在技術創新、數位轉型與管理優化上的持續投入，讓我對奇美的未來充滿信心。」

他指出，面對產業競爭與環境變動，企業需持續精進、強化專業並凝聚團隊，將挑戰轉化為成長動能，穩健開創新局。

許家彰回顧許春華長年對公司業務發展貢獻，肯定其帶領團隊積極拓展市場成果，強調面對當前產業環境變化，公司將延續以人為本的企業精神，凝聚內外部夥伴力量，持續推動企業向前發展。

許家彰長期深耕奇美集團事業體，具跨領域經營與治理經驗。2002年起參與新視代科技公司（奇美家電）經營，2010年出任董事長迄今，持續推動品牌與事業穩健發展。除產業經營亦長期投入文化與公益事務，現任奇美博物館館長、奇美文化基金會董事長，及奇美醫療財團法人副董事長。

奇美實業表示，許家彰長年參與集團多元事業及公益體系治理運作，對公司核心價值與發展方向具深厚理解，此次交接將確保公司在既有治理架構下持續穩健推進。

奇美實業董事長許春華改任集團榮譽董事長，許家彰接任董事長。圖／奇美實業提供
奇美實業董事長許春華改任集團榮譽董事長，許家彰接任董事長。圖／奇美實業提供

奇美實業董事長許春華改任集團榮譽董事長，許家彰接任董事長。圖／奇美實業提供
奇美實業董事長許春華改任集團榮譽董事長，許家彰接任董事長。圖／奇美實業提供

奇美實業董事長許春華改任集團榮譽董事長，許家彰接任董事長。圖／奇美實業提供
奇美實業董事長許春華改任集團榮譽董事長，許家彰接任董事長。圖／奇美實業提供

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