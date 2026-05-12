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全台首家銀髮族飯店落腳台中 胡志強：想約馬英九、彭懷南喝茶聊天

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
高年級聚樂部今開幕，台中市前市長胡志強（左）與大毅集團董事長林隆深（右）合影。圖／大毅集團提供
高年級聚樂部今開幕，台中市前市長胡志強（左）與大毅集團董事長林隆深（右）合影。圖／大毅集團提供

全台首家熟齡長住飯店台中「高年級聚樂部」今開幕，台中市前市長胡志強到場致詞及剪綵。胡志強受訪表示，台灣進入超高齡社會，要好好照顧銀髮族；他會常來喝茶、聊天，想邀前央行總裁彭懷南、前總統馬英九來演講、聊天。

大毅集團表示，大毅集團斥資20億元，與老爺酒店集團合作，打造全台首座「飯店、學院、社群」三位一體的市中心熟齡長住旅館，176間飯店式套房，鎖定55+族群的長住需求，將運動醫學、健康管理融入飯店營運，有助於台中市發展為國際高齡友善旅遊、養生觀光的首選城市。

胡志強日前針對馬英九基金會風波意外在臉書發文，強調馬英九是「清廉自持、全力為民的好人」，也說「每個人都會老」，「與其執著於歲月的變化，不如瞭解他、幫助他、支持他、甚至同情他。」

胡志強今天參與高年級聚樂部開幕剪綵後受訪指出，台灣進入超高齡社會，政府在兒童花的心思多，也要好好照顧銀髮族，得到適當尊重。

胡志強笑稱，他會常來，他也有一個構想，希能此處能成為銀髮族常來喝杯茶、聊天的場所，例如每2周就邀請一名講者來演講、聊天，他心中第一個來賓是彭懷南，約他來台中聊天，「會擠一大堆股票族」，「還有也要約馬英九來！」

台中市政府觀旅局指出，高年級聚樂部開創銀髮長住與養生旅遊新藍海，對台中的「宜居城市」與「樂齡觀光」形象具有重大貢獻。台中市政府也積極推動銀髮族觀光，於「大玩台中」（https://travel.taichung.gov.tw/zh-tw）推出各類熟齡漫遊行程，同時也設置「友善樂齡旅宿」專區，讓高齡者能更自在地悠遊台中。

「高年級聚樂部」今開幕剪綵。圖／大毅集團提供
「高年級聚樂部」今開幕剪綵。圖／大毅集團提供

台中市前市長胡志強今在「高年級聚樂部」開幕致詞時妙語如珠，炒熱現場氣氛。記者趙容萱／攝影
台中市前市長胡志強今在「高年級聚樂部」開幕致詞時妙語如珠，炒熱現場氣氛。記者趙容萱／攝影

台中 胡志強 台中市

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